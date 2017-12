Najviac nominácií na Brit Awards majú Škóti Franz Ferdinand

10. jan 2005 o 21:04 TASR

Londýn 10. januára (TASR) - Škótska rocková kapela Franz Ferdinand vedie s piatimi nomináciami pole kandidátov na tohtoročné britské hudobné ceny Brit Awards, ktoré budú odovzdávať 9. februára v rámci jubilejného 25. ročníka.

V štyroch kategóriách je podľa dnešného oznámenia nominovaná skupina Muse. Dve najhorúcejšie nové americké kapely minulého roka - disco rockeri Scissor Sisters a Maroon 5 - získali po tri nominácie.

Pri medzinárodných nomináciách sa črtá zaujímavý súboj generácií: v kategórii najlepšieho sólového interpreta sa stretne veterán Brian Wilson z Beach Boys s raperom Eminemom.

Po úspešnom roku pre tretí najväčší hudobný trh po americkom a japonskom iste s úľavou siahnu po šampanskom vedúci pracovníci nahrávacích firiem počas veľkého večera britskej hudobnej scény.

Predaj albumov v Británii stúpol v roku 2004 o 2,3 percenta, k čomu prispeli skupiny ako Scissor Sisters, ktorá zaznamenala úspech po prechode k britskej nahrávacej firme a stala sa britskou celoročnou jednotkou.

Na hudobnej scéne rýchlo pretváranej novou technológiou je najviac sťahovanou nahrávkou v Británii Vertigo od kapely U2. Famózni Íri majú dve nominácie a budú patriť k účinkujúcim.

Tohtoročná cena za celoživotný prínos poputuje Bobovi Geldofovi, ktorý v 80. rokoch inicioval humanitárne úsilie pre pomoc hladujúcim v Afrike. Írsky rocker nedávno ľudí vyzval, aby pri pomoci ázijským krajinám po živelnej pohrome nezabúdali na zlú situáciu čierneho kontinentu.

Brit Awards priniesli britským dobročinným organizáciám za posledných 25 rokov vyše šesť miliónov libier. Tento rok organizátori darujú 500.000 libier spolku Save The Children pre pomoc deťom postihnutým katastrofou v Ázii.

Prinášame nominácie na Brit Awards vo vybraných kategóriách:

- britský sólový interpret: Jamie Cullum, Lemar, Morrissey, The Streets, Will Young

- britská sólová interpretka: Amy Winehousová, Jamelia, Joss Stonová, Natasha Bedingfieldová, PJ Harvey

- britská skupina: Franz Ferdinand, Kasabian, Keane, Muse, Snow Patrol

- britský album: Franz Ferdinand, Keane, Muse, Snow Patrol, The Streets

- britský singel: Do They Know It's Christmas (Band Aid 20), Thank You (Jamelia), Take Me To the Clouds Above (LMC vs U2), Lola's Theme (Shapeshifters), Your Game (Will Young)

- britský nováčik: Franz Ferdinand, Joss Stonová, Keane, Natasha Bedingfieldová, The Zutons

- medzinárodný sólový interpret: Brian Wilson, Eminem, Kanye West, Tom Waits, Usher

- medzinárodná sólová interpretka: Alicia Keysová, Anastacia, Gwen Stefaniová, Kelis, Kylie Minogueová

- medzinárodná skupina: Green Day, Maroon 5, OutKast, Scissor Sisters, U2

- medzinárodný album: Hot Fuss (Killers), Songs About Jane (Maroon 5), Speakerboxxx/The Love Below (OutKast), Scissor Sisters (Scissor Sisters), How To Dismantle An Atomic Bomb (U2)

- medzinárodný nováčik: Jet, Kanye West, Killers, Maroon 5, Scissor Sisters

- najlepšia skladba posledných 25 rokov: Love Will Tear Us Apart (Joy Division), Wuthering Heights (Kate Bush), We Are The Champions (Queen), Angels (Robbie Williams), Leave Right Now (Will Young)

- výnimočný príspevok k hudbe: Bob Geldof