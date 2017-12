Ruslana, Rammstein a Boney M

AKÉ SVETOVÉ HUDOBNÉ HVIEZDY V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH ZABLÚDIA NA SLOVENSKO A DO OKOLITÝCH KRAJÍN

11. jan 2005 o 8:30 PETER BÁLIKOLIVER REHÁK

Nemeckí Rammstein po prvýkrát predvedú svoju veľkolepú metalovú šou aj na Slovensku. FOTO - ČTK



Jedným z najpríjemnejších prekvapení minulého roka na Slovensku bolo oživenie koncertného života. Najmä zo súčasnej scény world music a jazzu sa u nás predstavilo hneď niekoľko svetových hviezd ako napríklad Ibrahim Ferrer, Värttinä, The Wailers, Maceo Parker, Mike Stern, ale aj funkmetaloví Living Colour, hiphopoví Arrested Development. Aké budú najväčšie udalosti prvej polovice roku 2005?

Na najviac veľkých mien sa môžu opäť tešiť najmä milovníci energickej etnickej hudby. V máji sa do Bratislavy vráti populárne fínske zoskupenie Värttinä a do štyroch slovenských miest sa v dňoch 23. - 26. februára presunie akcia Bažant Pohoda Party. Koncerty za účasti zahraničných hviezd (balkánsky Boban Markovič Orkestar, nórsky Ralph Meyerz & Jack Herren Band, spolu s niekoľkými známymi českými a slovenskými skupinami) sa uskutočnia v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove.

Organizačný tím nášho najväčšieho letného hudobného festivalu Pohoda už zverejnil prvé mená, ktoré ozdobia tento ročník. Budú to uhrančivá kubánska speváčka Omara Portuondo, známa z projektu Buena Vista Social Club, rumunská sláčiková úderka Taraf de Haidouks a klezmerová smršť z New Yorku, skupina The Klezmatics.

Ďalším veľkým lákadlom sú Islanďania Sigur Rós, ktorých po desaťročnej existencii uvidíme konečne aj u nás. Táto formácia predvedie svoj ambientný gitarový pop 24. apríla v Bratislave, momentálne sa pracuje na posledných detailoch jej vystúpenia.

Asi najväčšiu zásluhu na privážaní veľkých mien si vlani pripísal bratislavský Babylon klub. V tomto priestore sa 28. januára opäť predstavia v rámci Euro Tour 2005 britské punkové legendy Uk Subs a The Vibrators. Legendy, hrajúce originálny punkrock sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, doplní rakúska predkapela Skeptic Eleptic.

Za world music sa dá považovať aj speváčka Ruslana. Víťazka ceny Eurovízie, ktorej album produkoval Peter Gabriel a jej hit Wild Dances prevalcoval v lete svetové hitparády, sa po krátkom vystúpení na udeľovaní hudobných Slávikov na Slovensko vracia so samostatnou "ohnivou" šou s desaťčlennou skupinou. V klube Babylon ju uvidíte 19. februára.

Práve vo februári sa nahromadilo najviac veľkých mien. Do bratislavskej Incheby (22.) svoju metalovú šou s množstvom pyrotechniky a svetiel privezie nemecká skupina Rammstein.

Súčasná hviezda svetovej hudby spieva výhradne v nemčine, hrá štýl, ktorý sa nazýva "technometal. Vo svojej tvorbe využíva prvky, ktoré symbolizujú totalitné ideológie - kult tela, ako aj silu propagandy. Ich súčasné turné je naplánované na podporu najnovšieho albumu kapely Reise, Reise. Ako predkapela sa predstaví severská skupina Apocalyptica, hrajúca metalovú hudbu klasickými nástrojmi.

Po metalistoch si prídu na svoje milovníci retro-disco hudby. Legendárnu nemeckú skupinu Boney M, z ktorej dielne vyšli hity ako Rivers of Babylon, Sunny, Daddy Cool či Rasputin, si budete môcť pozrieť 25. februára v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave a o deň neskôr v jazdeckej športovej hale v Košiciach.