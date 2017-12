Oheň namiesto Votrelca, King-Konga, upírov, nacistov a gangstrov

Posádka 49 (Ladder 49) * USA 2004 * 116 minút * Scenár: Lewis Colick * Réžia: Jay Russell * Kamera: James L. Carter * Hudba: William Ross * Hrajú: Joaquin Phoenix, John Travolta, Jacinda Barrettová, Robert Patrick, Morris ...

11. jan 2005 o 9:00 MILOŠ ŠČEPKA

Posádka 49 (Ladder 49) * USA 2004 * 116 minút * Scenár: Lewis Colick * Réžia: Jay Russell * Kamera: James L. Carter * Hudba: William Ross * Hrajú: Joaquin Phoenix, John Travolta, Jacinda Barrettová, Robert Patrick, Morris Chestnut

Hasiči sú hrdinovia. Bojujú proti ohňu. Oheň občas vyhrá. Nový americký akčný triler Ladder 49 si vôbec nekladie za cieľ odkrývanie skrytých právd a hlbokých posolstiev. Dokonca i príbeh je jednoduchý a jeho štruktúra klasická. Ak si niekto zvykne klásť otázky typu prečo, čaká ho v tomto prípade veľký problém.

Napriek fáme film nevznikol ako oslava hrdinských hasičov po 11. septembri 2001. Scenár bol totiž hotový už skôr. Po útoku na budovy Svetového obchodného centra ho dokonca museli prepracovať, pretože pôvodne sa príbeh mal odohrávať v New Yorku.

Cieľom vraj bolo priblížiť divákom pracovné aj rodinné zázemie a neokázalé každodenné hrdinstvo hasičov. Otázkou je, či Hollywood vôbec dokáže robiť filmy o obyčajných ľuďoch. Hollywoodske štúdiá nás hravo presvedčia, že niekto na vzdialenom ostrove chová veľjaštery, že keď sa obyčajný milionársky otec rodiny naštve, vystrieľa celú zločineckú organizáciu, že prezident USA nakope hnusákom z vesmíru krovky alebo že neštudovaná krásna slobodná mamička vysúdi milióny.

Ale obyčajný človek - čo to je? Také v Hollywoode nepoznajú. Také by nikto nekúpil. Takže ani hasiči v tomto filme nie sú obyčajní. Sú odvážni, šľachetní, obetaví, inteligentní, priateľskí, hoci občas si jeden z druhého dokážu chlapsky vystreliť, ba sem-tam sa pre prácu aj pobijú. Sú vzorní manželia a rodičia, len vždy uprednostnia povolanie pred rodinou.

Posádka 49 ani čo by z oka vypadla klasickým hollywoodskym vojnovým filmom. Len nepriateľom tu nie sú nacisti, vietkong alebo krvilační Arabi, ale živel. A chvíľami to zasa priam pripomína klasické sovietske budovateľské filmy, kde sa odvážne partie robotníkov boria s problematickými pracovnými úlohami: ako splniť a prekročiť plán, ako zaviesť do výroby novátorské postupy, ako byť lepší než vedľajšia dielňa.

Niekto možno povie, že je potrebné pripomínať si staré dobré hodnoty a žáner melodrámy je na to určený. Väčšina samotných amerických kritikov však film odmietla ako schematický, neobjavný, postavený na otrepaných klišé. Darmo sa herci usilovali vžiť do rolí, darmo Joaquin Phoenix cvičil na hasičskej škole i so skutočným družstvom baltimorských požiarnikov, hrdinstvo vo filme je, aj sugestívne ohňové scény, len sľubovaných obyčajných ľudí niet.

Americký filmový kritik Eric Childress to vyjadril jednoznačne: "Prečo bežíme do horiacich domov, kým ostatní z nich utekajú von, je rovnako hlúpa otázka, ako prečo som šiel do kina na hlúposť nazvanú Posádka 49? No predsa preto, že je to moja prekliata práca!"