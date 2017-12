Štefan Margita vystúpi v La Scale

Bratislava 12. januára (TASR) - Tenorista Štefan Margita sa pripravuje na svoj februárový debut v milánskej La Scale.

12. jan 2005 o 12:21 TASR

0perný spevák, pôvodom z Košíc, bude v svetoznámom kultúrnom stánku účinkovať po prvý raz a novinkou v jeho repertoári je aj interpretácia Wagnera. Súčasne bude prvým Slovákom, ktorý v čerstvo zrekonštruovanej La Scale vystúpi. Operný spevák Peter Dvorský tu pred niekoľkými rokmi zažiaril ešte v pôvodných priestoroch. Margitu obsadili do inscenácie Wagnerovho Tannhäusera, v ktorej bude spievať Waltera. "Veľmi sa teším. Videl som tam viacero predstavení a to divadlo je úžasné, akustika výborná. Dokonca tvrdia, že po rekonštrukcii je ešte lepšia," povedal pre TASR Margita, ktorému postavu v nemeckej opere ponúkol dirigent Jeffrey Tate, s ktorým už spolupracoval v Paríži. "Bude to skutočne veľká premiéra, na ktorú sa veľmi teším, ale aj veľmi bojím," dodáva s úsmevom spevák, ktorého debut na scéne La Scaly si nenechá ujsť ani jeho manželka Hana Zagorová.

Taliansku La Scalu slávnostne otvorili koncom minulého roka po takmer trojročnej renovácii. Margita však dostal ponuky už pred rokmi. "Mal som tam účinkovať už dva razy, ale vždy, keď ma pozvali, mal som iný angažmán. Pred 18 rokmi som tam ale predspieval. Existuje tam operné štúdio, kde pracujú s mladými spevákmi, ktorí potom dostávajú menšie úlohy. Predspievanie vtedy dopadlo veľmi dobre, ale keď som mal podpísať angažmán do štúdia, zistili, že mám 27 rokov a oni berú len do 25," spomína tenorista, ktorý tak po niekoľkých rokoch prichádza na túto scénu ako sólista.

TASR vydáva k správe zvukový záznam.