Almodóvarova Zlá výchova príde do kín v rámci režisérovej miniprehliadky

Bratislava 12. januára (TASR) - Najnovší film populárneho španielskeho režiséra Pedra Almodóvara Zlá výchova príde do kín v Bratislave, Trnave a Prešove ...

12. jan 2005 o 14:45 TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Najnovší film populárneho španielskeho režiséra Pedra Almodóvara Zlá výchova príde do kín v Bratislave, Trnave a Prešove v rámci miniprehliadky režisérových ostatných filmov.

Dni Pedra Almodóvara ponúknu v bratislavskom kine Tatra a trnavskom Sony cineMaxe od 18. do 20. januára aj filmy Hovor s ňou a Všetko o mojej matke. Od 1. do 3. februára sa prehliadka presunie do prešovského kina Klub. Zlá výchova sa už v decembri počas svojho festivalového uvedenia stala jedným z divácky najnavštevovanejších filmov. Snímka mala až sedem nominácií na ocenenia Európskej filmovej akadémie roka 2004, nakoniec však mala smolu.

Film vychádza z 30 rokov starých Almodóvarových zápiskov, ktoré majú do istej miery autobiografické črty. Začína sa v roku 1960, keď Ignacio a Enrique v katolíckej škole prežívajú hlboké priateľstvo a spolu objavujú tajomstvá vonkajšieho sveta. Najskôr len tichým svedkom ich dobrodružstiev je otec Manolo, ktorý však neskôr kruto zasiahne do ich magického sveta. Tvrdý režim katolíckej školy a bigotnosť názorov v nej silne poznačí oboch chlapcov. S otcom Manolom sa stretnú ešte dvakrát na konci 70. rokov a v roku 1980. Tieto stretnutia sú vždy osudové, pre niekoho možno smrteľné.

Slovenský filmový ústav pritom pripravuje pre Almodóvarových fanúšikov profilovú publikáciu. Budú v nej aj reálie, z ktorých jeho tvorba vychádza, aj štúdie jeho jednotlivých diel v kontexte európskej i španielskej kinematografie. Hispanistka Viktória Matáková sa skôr zamerala na reálie a životopis, historička umenia Petra Hanáková sú sústredila na analýzu jeho tvorby, vrátane najnovšieho filmu Zlá výchova. Knižka obohatená fotografiami by mala vyjsť v prvej polovici roka 2005.