Black Crowes sa po neúspechu sólových projektoch rozhodli pokračovať spoločne

New York 12. januára (TASR) - Po viac ako trojročnej prestávke sa pre návrat na koncertné pódium rozhodla americká rocková formácia Black Crowes.

12. jan 2005 o 17:48 TASR

Skupina vystúpi v dňoch 22.-27. marca päťkrát na scéne Hammerset Ballroom v New Yorku.

Black Crowes upútali pozornosť už debutovým albumom Shake Your Money Maker v roku 1990, aby boli následné roky jednou z najúspešnejších zámorských rockových formácií. Skupina okolo bratov Robinsonovcov, ktorej produkcia pripomínala v počiatkoch tak trochu Rolling Stones a Faces, mohla byť spokojná aj s ohlasmi na ďalšiu, trochu miernejšie ladenú kolekciu The Southern Harmony and Musical Companion.

Po ďalších tituloch sa Black Crowes dočkali v roku 1999 spolupráce so žijúcou legendou žánru, jedným z najlepších žijúcich gitaristov planéty Jimmym Pageom zo skupiny Led Zeppelin, ktorú zvečnili na dvojalbume Live at The Greek.

Keď sa neskôr frontman skupiny Chris Robinson rozhodol pre sólovú dráhu, Black Crowes sa vytratili z centra pozornosti. Vlani na jeseň sa na trhu objavil aj debutový sólový album druhého z Robinsonovcov, gitaristu Richa. Keďže ani v jednom z týchto prípadov sa komerčný úspech nedostavil, rozhodli sa Black Crowes skúsiť šťastie opäť spoločne.