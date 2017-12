Projekt 8 a pol ponúka Pasoliniho, Wendersa či Michalkova

13. jan 2005 o 8:40 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam a Terry Jones vo filme Život Briana, ktorý je jednou zo snímok prehliadky Projekt 8 a pol. Jej názov si slovenská a česká asociácia filmových klubov vypožičala od názvu filmu Federica Felliniho. Do prehliadky vybrala osem najúspešnejších celovečerných filmov Projektu 100 a dva dokumenty - keďže každý rok sa popri hraných premietal aj nejaký animovaný, dokumentárny alebo študentský film. Prehliadka sa začína v slovenských kinách dnes, končí sa 31. mája. FOTO - MOVIEWEB:COM



Desať rokov sa Projekt 100 snažil vrátiť výnimočné, ale málo prístupné filmy do slovenských a českých kín. Začiatkom deväťdesiatych rokov nemali filmové kluby veľa peňazí a nemali k dispozícii ani kvalitné kópie filmov. Česká a slovenská asociácia filmových klubov sa preto spoločne rozhodli pustiť do práce - každý rok priniesli do kín desať nekomerčných filmov zo Zlatého fondu svetovej a domácej kinematografie.

Projekt 8 a pol, ktorý dnes štartuje v našich kinách, je akousi zmenou rytmu pravidelnej prehliadky. Do konca mája sa v ňom premietnu divácky najúspešnejšie filmy z doterajšej histórie Projektu 100. Zároveň vypĺňa čas, ktorý vznikol posunom termínu prehliadky na iný čas. Od tohto roka sa už totiž nebude trojmesačný Projekt 100 začínať na jar, ale v jeseni.

"Jarný termín nebol veľmi šťastný. Trochu nám pri ňom unikali študenti, ktorí sú inak najčastejšími divákmi filmových klubov. V jesenných mesiacoch chodia do kina viac," vysvetľuje Peter Dubecký z Asociácie slovenských filmových klubov.

Pôvodný plán - ukázať sto zaujímavých filmov, ktoré sme z politických alebo ekonomických dôvodov nemohli v minulosti vidieť - už asociácie filmových klubov splnili.

Okrem toho od roku 1995, keď projekt vznikol, sa v slovenskej distribúcii filmov situácia zmenila - k lepšiemu. "Už nie sme v premietaní zaujímavých európskych či ázijských filmov solitérmi. Koncom minulého desaťročia nastal zlom, s nezávislou filmovou tvorbou začali prichádzať aj iné distribučné spoločnosti," hovorí Peter Dubecký.

O Projekt 100 však malo záujem čoraz viac kín, preto nebol dôvod končiť. Projekt bude pokračovať pod tým istým názvom, asociácie sa predbežne dohodli na ďalších desiatich rokoch.

Filmy, ktoré uvádza Projekt 8 a pol

Pink Floyd: The Wall, Veľká Británia, 1982, réžia Alan Parker

Nebo nad Berlínom, Nemecko/Francúzsko, 1987, réžia Wim Wenders

Brazil, USA, 1985, réžia Terry Gilliam

Zväčšenina, Taliansko/Veľká Británia, 1966, réžia Michelangelo Antonioni

Salo alebo 120 dní Sodomy, Taliansko, 1975, réžia Pier Paolo Pasolini

Unavení slnkom, Rusko/Francúzsko, 1994, réžia Nikita Michalkov

Jan 69, krátky film, Československo, 1969, réžia Stanislav Milota

Spalovač mŕtvol, Československo, 1968, réžia Juraj Herz

Život Briana, Veľká Británia, 1979, réžia Terry Jones

Garyho hra, USA, 1997, krátky film, réžia Jan Pinkava