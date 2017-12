Ako šoubiznis pomáha Ázii

Celebrity, hudobníci a herci pomáhajú v týchto dňoch krajinám postihnutým ničivými vlnami tsunami. Umelecké osobnosti zo všetkých končín sveta organizujú benefičné koncerty, poskytujú peniaze z vlastným účtov, pripravujú albumy a nahrávajú charitatívne .

13. jan 2005 o 9:15 PETER BÁLIK

Americká televízia NBC odvysiela v sobotu program Tsunami Aid: A Concert of Hope. Počas viac ako dvojhodinovej akcie vystúpia známe osobnosti hudobného a hereckého šoubiznisu. Účasť potvrdili Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Madonna, Sheryl Crowová, Diana Rossová, Eric Clapton. Z Hollywoodu sa dostavia herci Halle Berryová, Kevin Spacey, George Clooney, Umma Thurmanová, Matt Damon alebo Bruce Willis.

Koncert nádeje sa bude vysielať naživo z Los Angeles, New Yorku a Londýna. Hudobníci budú hrať a herci vyzývať divákov, aby prispeli na zmiernenie následkov tsunami prostredníctvom telefonických hovorov a cez internet. Vyzbierané prostriedky pôjdu Červenému krížu.

Až jeden milión libier očakávajú organizátori charitatívneho koncertu vo waleskom meste Cardiff. Akcia, ktorá si neoficiálne hovorí Tsunami Aid, sa uskutoční 22. januára na štadióne Millennium, na ktorý sa zmestí 65-tisíc ľudí. Hlavným potvrdeným headlinerom bude britský spevák a gitarista Eric Clapton. Okrem neho sa predstavia Manic Street Preachers, Feeder, Lemar a Joss Holland. Zoznam účinkujúcich ešte nie je uzavretý, ale podľa BBC organizátori oslovili napríklad aj skupiny U2 a Coldplay.

Populárny spevák Sting oznámil, že 10. februára odohrá benefičný koncert v austrálskom Perthe. Ako uvádza spravodajský server BBC, hudobník plánuje odohrať aj ďalšie dve charitatívne vystúpenia v indických mestách Bangalore a Dillí.

Hongkonskí umelci, žijúci len neďaleko postihnutých území, nahrali v novej verzii veľký hit osemdesiatych rokov, skladbu We Are The World. Na jeho nahrávaní sa zúčastnili hudobníci a herci ako Jackie Chan, Andy Lau, Arron Kwok a Nicolas Tse.

Gitarista znovuobnovených Queen Brian May poskytol výťažok zo vstupného jubilejného tisíceho predstavenia muzikálu We Will Rock You britským nadáciám, ktoré organizujú pomoc južnej Ázii.

Známa dvojica z reality šou The Osbournes, rockový spevák Ozzy a jeho žena Sharon oznámili, že na konto pre obete prírodnej katastrofy odovzdali 190-tisíc dolárov. "Môžeme zachrániť životy a dostať ľudí späť na nohy," povedal Ozzy, ktorý sa zúčastní na benefičnej akcii, ktorú chystá hudobná stanica MTV.

Jeho manželka dáva dohromady zostavu pre coververziu hitu Erica Claptona Tears in Heaven. Podľa predbežných správ účasť potvrdili Gwen Stefani, Elton John, Rod Stewart a, samozrejme, Ozzy.

V Británii sa sformovala superskupina, zložená z bývalých členov Bee Gees Robina a Barryho Gibbovcov, niekdajšieho basgitaristu Billa Wymana z The Rolling Stones a Boya Georga, ktorá nahrala charitatívny singel s názvom The Grief Never Grows Old.

Známy country spevák Willie Nelson, iniciátor každoročných koncertov Farm Aid na pomoc americkým farmárom, zorganizoval 9. januára spolu s kolegami Patty Griffinovou, Rayom Priceom a Alejandrom Escovedom benefičný koncert v Austine.

Do Thajska včera pricestoval popový spevák Ricky Martin, ktorý má v pláne navštíviť zničené pláže a pohrebiská stoviek nezvestných ľudí. Hudobník je predsedom nadácie, ktorá sa venuje sirotám a rodinám, ktoré stratili niektorého člena.

Činia sa aj kolegovia zo susedných Čiech. Vo vypredanej pražskej Lucerne sa za účasti bývalého českého prezidenta Václa Havla a newyorského rockera Loua Reeda v nedeľu uskutočnil benefičný koncert so skupinami Čechomor, Divokej Bill, Tři sestry, Ready Kirken a speváčkami Anetou Langerovou, Lenkou Dusilovou a Annou K. Len počas prvej hodiny sa vďaka priamemu prenosu televíznej stanice Óčko podarilo vyzbierať 470-tisíc českých korún.

Kto všetko už prispel

Herečka Sandra Bullocková venovala milión dolárov

Nešpecifikovanou sumou prispel aj Leonardo DiCaprio, ktorý v roku 2000 nakrúcal v postihnutých oblastiach film The Beach (Pláž)

Materiálnu pomoc poskytla hviezda akčných filmov Jackie Chan

Viedenskí a berlínski filharmonici venovali výťažok zo svojich tradičných koncertov na prelome roka

Numetalisti Linkin Park boli jednou z prvých skupín, ktorí začali pomáhať obetiam katastrofy. Najprv venovali 100-tisíc dolárov. V súčasnosti spolu s americkým Červeným krížom pripravujú pieseň pre kompiláciu na pomoc Ázii. (peb)