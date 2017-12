Zomrel spevák britskej rockovej skupiny Big Country

17. dec 2001 o 17:57 TASR

Londýn 17. decembra (TASR) - Stuart Adamson, spevák a gitarista britskej rockovej skupiny Big Country, zomrel vo veku 43 rokov. Podľa vyjadrenia jeho agenta ho našli mŕtveho v jednom hoteli na Havajských ostrovoch.

Adamson zmizol pred niekoľkými týždňami z amerického Nashvillu, ktorý bol roky jeho domovom. Spevák úporne bojoval proti závislosti od alkoholu.

Adamson, pôvodom zo Škótska, založil v 70. rokoch najskôr punkovú kapelu The Skids. Melódie vychádzajúce z tónov škótskej folklórnej hudby dobyli britskú rockovú scénu v roku 1982, pričom najznámejším hitom skupiny Big Country bola pieseň z roku 1986 Look Away. Big Country vystupovala svojho času aj ako sprievodná kapela Rolling Stones.