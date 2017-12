Frontman Coldplay si ani v prípade nového albumu neverí

13. jan 2005 o 16:45 TASR

Londýn 13. januára (TASR) - Do hudobného sveta debutového albumu Parachutes sa talentovaná britská rocková formácia Coldplay vracia podľa prvých názorov hudobných kritikov na svojej novej, tretej kolekcii, ktorá sa na trhu s nosičmi zvukových záznamov objaví na jar.

Spolupracovníkom internetového vydania odborného ostrovného magazínu New Musical Express sa dostalo pocty, aby si v istom západolondýnskom štúdiu ako prví vypočuli nahrávky Square One, Talk, Till Kingdom Come, X and Y, What If, či The Hardest Part z nového albumu Coldplay.

Podľa ich názoru pripomína sound skupiny, ktorá sa môže pochváliť už štyrmi cenami Grammy, rané obdobie ich tvorby a na celej produkcii je citeľný vplyv Davida Bowieho, Boba Dylana a Briana Ena, v prípade skladby Talk zasa formácie Kraftwerk.

Charizmatický frontman skupiny Chris Martin, ktorý napriek úspechom uplynulého obdobia neustále trpí na nedostatok sebavedomia, podľa rovnakého zdroja vyhlásil, že aj keď sú nové piesne dobré, nepodarí sa s nimi dočiahnuť na vrchol.

Naposledy sa skupina Coldplay prezentovala štúdiovým albumom v lete 2002. Táto kolekcia sa iba v USA predala v náklade viac ako troch miliónov exemplárov. Vlani sa na trhu objavilo koncertné CD a DVD.

Prípravu novej kolekcie sprevádzali rôzne problémy. Po Kenovi Nelsonovi napríklad prevzal úlohu producenta už počas výroby nahrávok Danton Supple.

Koncertné plány Coldplay zostávajú predbežne zahalené rúškom tajomstva. S určitosťou by však členovia tejto skupiny nemali chýbať 12. marca na charitatívnom koncerte rozhlasovej stanice KCRW v Los Angeles.

