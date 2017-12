Praha

14. jan 2005 o 0:00

Česko-slovenský futbal má svoju sieň slávy

Národné múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom Futbal 1934 - 2004. Ide o jedinečný projekt, ktorý sa snaží predstaviť sedemdesiat rokov svetového futbalu. V centrálnej sále vás čaká Sieň česko-slovenského futbalu. Okrem víťazných medailí sa venuje veľká pozornosť najvýznamnejším futbalistom. Na snímkach je zachytená zlatá lopta Jozefa Masopusta či úspechy Pavla Neděda. Cena vstupenky je 40 až 80 českých korún. Detský lístok stojí 20 korún, pre skupiny, dôchodcov a študentov platí zľava. Národné múzeum nájdete na Václavskom námestí, kam sa dopravíte metrom alebo električkou. (saš) foto - www.nm.cz



ČINOHERNÝ KLUB

14. 1. Impresário ze Smyrny o 19.30

15. 1. Vodní družstvo o 19.30

16. 1. Impresário ze Smyrny o 19.30

17. 1. Koza aneb Kdo je Sylvie? o 19.30

18. 1. Koza aneb Kdo je Sylvie? o 19.30

DIVADLO KOMÉDIE - PRAŽSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

17. 1. Lidumor aneb Má játra beze smyslu o 19.30

18. 1. Co měsíc vyprávěl 10.00

18. 1. Staří mistři o 19.30

19. 1. Solingen (Rána z milosti) o 19.30

20. 1. Antiklimax o 19.30

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

14. 1. Horoskop pro Rudolfa II. o 19.30

15. 1. Podivná paní S. o 15.00

15. 1. Podivná paní S. v rozpacích o 19.30

16. 1. Malované na skle o 15.00

17. 1. Malované na skle 10.00

17. 1. Julie, ty jsi kouzelná! o 19.30

18. 1. Carmen o 19.30

19. 1. Podivná paní S. o 19.30

20. 1. Černá komedie o 19.30

DIVADLO SEMAFOR

16. a 17. 1. 80 svíček na ztraceným dortu o 19.30

18. 1. Patero důvodů pro voo doo o 19.30

20. 1. Včera večer poštou ranní o 19.30

NÁRODNÉ DIVADLO

14. 1. La Bohéme o 19.00

15. 1. Lucerna o 13.00

15. 1. Naši furianti o 20.00

16. 1. Čert a Káča o 13.00

16. 1. Rigoletto o 19.00

17. 1. Sluha dvou pánů o 19.00

18. 1. Prodaná nevěsta o 19.00

19. 1. La Traviata o 19.00

DIVADLO BROADWAY

do 27. 2. Tři mušketýři o 18.30

NÁRODNÉ MÚZEUM - HLAVNÁ BUDOVA

Futbal (1934 - 2004) - 70 rokov od rímskeho finále (do marca 2005)

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

16. 1. Chuck Berry - Rock & roll never forgets o 19.30

ROXY

20. 1. The Chancers o 20.00

MALOSTRANSKÁ BESEDA

14. 1. Pepa Pilař a Classic Rock & Roll Band o 20.30

15. 1. Hočiho narozeniny o 19.00

17. 1. Originální pražský synkopický orchestr o 20.30

18. 1. Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal o 20.30

19. 1. Brnkání na duši - Pavel Žalman Lohonka a hostia o 20.30

20. 1. Pavla Kapitánová, Oskar Petr o 20.30

VAGON CLUB

14. 1. Reggae Party

14. 1. MC Šaman + bratři

15. 1. Rockotéka radia Beat

15. 1. Jindra Vobořil a Buran Buran + Grill Purple

16. 1. Celtic Night. Irish Dew + Shannon

17. 1. Jam session

18. 1. Milo + Kamil Jasmín Band

19. 1. Votchi

20. 1. Podvečery s Regenerací o 17.00

AGHARTA JAZZ CENTRUM

14. 1. Jana Koubková & EÚ Band o 21.00

15. 1. Milan Svoboda Quartet o 21.00

16. 1. A.S.P.M. o 21.00

17. 1. Jiří Stivín & Co. o 21.00

18. 1. Jiří Stivín & Co. o 21.00

19. 1. František Kop Quartet o 21.00

20. 1. Vibe Fantasy o 21.00

REDUTA JAZZ CLUB

14. 1. Ondřej Konrád & Gumbo o 21.30

15. 1. Kratochvíl, Ackerman, Zangi o 21.30

16. 1. Impuls o 21.30

17. 1. Vojtěch Eckert Trio o 21.30

18. 1. Jazz Efterratt o 21.30

19. 1. R. Krampl Vibe Fantasy o 21.30

20. 1. Jazz Fragment o 21.30

KLUB DUPLEX

14. 1. Milkshake

15. 1. R'N'B in Heaven

20. 1. Thuersday in Heaven

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

22. 5. Ondřej Havelka & Melody Makers o 20.00

T-MOBILE ARENA

21. 2. Anastacia o 20.00

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

28. 5. Iron Maiden o 20.00

ČEZ ARENA

28. 2. Rammstein

ROXY

22. 1. Tramix v Roxy o 22.00

25. 1. UK Subs, Vibrators o 20.00

26. 1. Létající koberec o 20.00

27. 1. Beatsteaks, punkrocková kapela o 20.00

9. 2. Sunshine o 19.00 (jv)

Chuck Berry a Dave Murphy vystúpia v Lucerne

Rokenrolová hviezda Chuck Berry (na snímke) vystúpi 16. januára o pol ôsmej vo Veľkej sále Lucerny. Berry, ktorý ovplyvnil napríklad Beatles, Beach Boys alebo Rolling Stones, bude headlinerom programu Rock & roll never forgets. Medzi jeho najväčšie hity patria skladby Too Much Monkey Business alebo My Ding-a-Ling. Po koncerte sa začne Rockin' 50's & 60's Live Radio Show, ktorá predstaví skupinu Dave Murphy. Lístky zoženiete v predpredaji pražských pobočiek Ticketpro a v pokladni Lucerny za 1100 až 1150 českých korún. Lucerna sídli na Štěpánskej ulici, kam sa dopravíte metrom po trase B. (saš)

foto - www.chuck-berry.com

The Cats ovládli divadlo Milénium

V divadle Milénium sa do 27. februára hrá muzikál The Cats, ktorý sa považuje za najúspešnejší muzikál všetkých dôb. Českému divákovi je ponúknutá jeho novodobá verzia s vynoveným libretom. Najznámejšia pieseň Memory zaznie v podaní mačky Grizabelly, ktorú stvárnila Yvetta Blanarovičová. V roli jej druha sa predstaví sólista Opery Národného divadla Zdeněk Plech. Lístky dostať v pokladni divadla Milénium, ktorá je otvorená každý deň od 10. hodiny, v pobočkách Ticketpro a Ticketstream. Cena vstupeniek sa pohybuje od 499 do 699 českých korún. Divadlo nájdete na Bubenskom nábreží v Prahe 7. (saš) Foto - archiv Cats