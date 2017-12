Pred 55 rokmi uviedli v Nitrianskom krajovom divadle prvú premiéru

14. jan 2005 o 15:00 TASR

Nitra 14. januára (TASR) - Pred 55 rokmi, 14. januára 1950, uviedlo Nitrianske krajové divadlo (NKD) svoju prvú premiéru, čím sa začala písať história jeho dramatickej tvorby. Divadlo bolo založené necelý mesiac pred premiérou - 20. decembra 1949, pričom z jeho koreňov, tradícií a umeleckých základov vyrástlo dnešné popredné slovenské profesionálne Divadlo Andreja Bagara.

Prvým predstavením v NKD bola hra Jána Skalku Kozie mlieko v réžii bratislavského herca, člena Národného divadla (ND) Ľudovíta Ozábala. Vedenie ND ho na pomoc mladému súboru požičalo na rok, no nakoniec zostal v Nitre až do roku 1954. Podobne vznikal umelecký kolektív divadla, do ktorého prišli herci a herečky z iných slovenských scén a skúsení ochotníci. Mladý súbor i realizačný tím budovali divadlo s entuziazmom, ktorý im čoskoro závideli i staršie a podstatne známejšie divadelné scény. V prvom roku svojej existencie uviedlo NKD neuveriteľných 11 premiér, popri iných náročné dramatické diela od Gorkého, Moliéra, Krylova, Ostrovského a ďalších svetových autorov. Kvalita súboru rástla i zásluhou štúdia, ktoré začalo pôsobiť pri divadle hneď po prvej premiére. Skúsenosti a odborné poznatky z dramatickej tvorby v ňom odovzdávali mladým hercom poprední slovenskí i zahraniční umelci.

Za viac ako polstoročie existencie prešlo divadlo viacerými organizačnými zmenami. Dnes sídli v jednej z najmodernejších divadelných budov na Slovensku, v historickom centre Nitry na Svätoplukovom námestí. Divadlo, budované od začiatku ako zájazdové, si získalo priazeň divákov nielen v Nitre a okolí, ale i v ďalších slovenských mestách a v zahraničí. Každoročne sa v ňom konajú medzinárodné divadelné prehliadky, významné spoločenské a kultúrne podujatia. Od svojho vzniku uviedla dramaturgia divadla na jeho scéne vyše 360 premiér, herci odohrali v Nitre a na zájazdoch viac ako 14 tisíc predstavení, ktoré videlo asi 5,5 milióna divákov.