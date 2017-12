B. Pitt nepovolil na tlačovej konferencii západných novinárov

14. jan 2005 o 15:04 SITA

BRATISLAVA 14. januára (SITA) - Hollywoodsky herec Brad Pitt zakázal západným novinárom vstup na tlačovú konferenciu v Japonsku, ktorá sa konala pri príležitosti premiéry filmu Dannyho dvanástka. Brad je momentálne v Japonsku, aby tento film propagoval. Do krajiny cestovalo aj mnoho reportérov, ktorý sa ho chceli vypytovať na jeho rozchod s herečkou Jennifer Anistonovou, informoval server IMDb.com. Brad však nechce na tieto otázky odpovedať a preto vstup západných novinárov na tlačovú konferenciu zakázal. "Ak si zoberiete, že Brad momentálne prechádza zložitým obdobím svojho života, bolo to jasné, že západných novinárov do vnútra nepustí. Či som z toho sklamaný? To rozhodne som. A či som to očakával? Samozrejme, že áno," povedal producent televíznej stanice US TV Anthony Beilinsohn. DJ japonského rádia Kurt Common, ktorý sa tlačovej konferencie zúčastnil, Pittovmu rozhodnutiu rozumie. "Možno je to preto, lebo zahraničná tlač sa niekedy pýta veľmi priame a drzé otázky ohľadom osobných vecí, zatiaľ čo japonská tlač je veľmi zdvorilá," povedal Common.

Brad Pitt sa s Jennifer Anistonovou rozišiel mesiacoch neúspešnej snahy zachrániť manželstvo. To aj napriek tomu, že sa ešte pred niekoľkými dňami na dovolenke na Karibských ostrovoch snažili presvedčiť verejnosť, že nemajú žiadne problémy a sú šťastní. Avšak, po tejto dovolenke sa ich cesty rozišli a po štyroch rokoch sa ich manželstvo rozpadlo.

Dôvodom rozchodu sú údajne rozdielne názory prominentného páru na dieťa. Brad túžil založiť si rodinu, zatiaľ čo Jen záležalo viac na kariére. Ďalším údajným dôvodom je vzťah Brada a herečky Angeliny Jolieovej. Brad a Angelina sa vraj veľmi zblížili pri nakrúcaní filmu Pán a pani Smithovci. Jennifer i Brad však o pravom dôvode, ktorý viedol k rozchodu, hovoriť odmietajú.