Film o Hitlerovi získal ocenenie v Bavorsku

14. jan 2005 o 22:28 TASR

Mníchov 14. januára (TASR) - Tvorcovia filmu Der Untergang (Zánik) o posledných dňoch Adolfa Hitlera si dnes večer v Mníchove prevzali z rúk krajinského premiéra Edmunda Stoibera hneď tri Bavorské filmové ceny.

Jednu z nich, dotovanú sumou 200.000 eur, získal producent snímky Bernd Eichinger, ďalšiu, dotovanú sumou 10.000 eur herec Bruno Ganz za presvedčivé stvárnenie postavy fašistického diktátora. Trojlístok ocenení doplnila cena divákov pre drámu, nominovanú Nemeckom na Oscara pre najlepší neanglicky nakrútený film roka.

Čestné ocenenie, akéhosi bavorského Oscara udelili režisérovi, scenáristovi a producentovi Volkerovi Schlöndorffovi, ktorého najznámejším dielom je zrejme Plechový bubienok a najnovším Deviaty deň.

Ďalšími hercami, ktorí si odniesli ceny za mimoriadne herecké výkony, sú Jessica Schwarzová a Matthias Schweighöfer za film Kammerflimmern, respektíve Julia Jentschová za tragikomédiu Die fetten Jahre sind vorbei.

Vôbec po prvý raz udeľovanú cenu Comedy, dotovanú takisto sumou 10.000 eur získal v súlade s očakávaním Michael ®BullyŻ Herbig za najnovší kasový trhák, paródiu známeho sci-fi seriálu (T)Raumschiff Surprise.

Cenu za réžiu, dotovanú sumou 10.000 eur získal Dennis Gansel za film Napola - Elite für den Führer, v ktorom obracia pozornosť na málo známu tému - elitné školy Tretej ríše známe pod skratkou Napola - Nationalpolitische Erziehungsanstalten, úlohou ktorých bolo vychovávať Hitlerov dorast.

Cenu za scenár, dotovanú rovnakou sumou, si odniesol Oskar Maria Roehler za satiru Agnes und seine Brüder.

Cenu pre dokumentaristov získali Thomas Grube a Enrique Sanchez Lansch za prácu Rhythm is it!. Aj tá bola rovnako ako cena za najlepší debutový film, ktorú získal Florian Gallenberger za snímku Schatten der Zeit, dotovaná čiastkou 10.000 eur. Ten istý film získal ešte jednu cenu, a to za kameru Jürgena Jürgesa.

Bavorské filmové ceny sú dotované celkovou sumou 300.000 eur a dnes ich udeľovali už po 26-krát.