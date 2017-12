Rocker Johnny Hallyday sa v júni budúceho roka vráti na koncertné pódiá

14. jan 2005 o 23:00 TASR

Paríž 14. januára (TASR) - Francúzsky rockový veterán Johnny Hallyday sa po trojročnej odmlke vráti v júni budúceho roka na koncertné pódiá. Na úvod turné nazvaného Flash-back vystúpi v parížskom Paláci športu.

"Je čas, aby som sa vrátil na scénu, pretože v júni 2006 to už budú tri roky. Neviem, či to chýbalo publiku, v každom prípade mne to chýbalo," uviedol spevák v dnešnom rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL.

Rocker, ktorý počas svojho comebacku oslávi 63 rokov, absolvoval svoje posledné turné v lete 2003. V rámci neho oslavoval v parížskom Parku princov 60. narodeniny.

"Narodeniny mám 15. júna, ešte budem dobrý na to, aby som vystupoval na scéne. Turné nazvali Flash-back, znamená to, že navštívim všetky miesta, na ktorých som vystupoval počas celej mojej kariéry," zdôraznil Johnny, podľa ktorého bude turné veľmi rokenrolové.

Hallyday dodal, že momentálne pripravuje nový album, na ktorom bude aj skladba naspievaná s rapermi Stomy Bugsym, Passim a Docom Gynécom.