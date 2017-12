Edward Norton bude od apríla nakrúcať v Prahe

16. jan 2005 o 17:55 TASR

Praha 16. januára (TASR) - Americký režisér Neil Burger bude od apríla nakrúcať v českom hlavnom meste Prahe filmovú adaptáciu literárneho diela Eisenheim the Illusionist laureáta Pulitzerovej ceny Stevena Millhausera.

Hlavnú úlohu v tejto snímke vytvorí Edward Norton (35). Stvárni iluzionistu, ktorý sa vo Viedni koncom 19. storočia zaľúbi do snúbenice istého princa. Pri pokuse získať mladú dámu prirodzenými i nadprirodzenými silami sa mu potom "podarí" destabilizovať rakúsku šľachtu.

Režisér novinky upútal v minulosti hlavne dramatickým príbehom Interview With The Assassin (2002). Hlavného predstaviteľa filmu, rodáka z amerického štátu Maryland, mohli aj slovenskí diváci vidieť napríklad v snímkach 25. hodina, Hráči, Frida, Kult hákového kríža, ale aj Červený drak, Klub bitkárov, či Rabín, kňaz a blondínka.

Ich spoločný nový film s pracovným názvom The Illusionist by do kín mal prísť v roku 2006.