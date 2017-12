Elvis stále kraľuje - jeho skladba sa stala tisícou jednotkou britskej hitparády

Londýn 16. januára (TASR) - Kráľ rokenrolu Elvis Presley dosiahol dnes ďalší hudobný medzník, keď sa jeho znovu vydaný hit z roku 1959 One Night stal ...

16. jan 2005 o 23:24 TASR

Londýn 16. januára (TASR) - Kráľ rokenrolu Elvis Presley dosiahol dnes ďalší hudobný medzník, keď sa jeho znovu vydaný hit z roku 1959 One Night stal v poradí tisícou jednotkou britskej hitparády. Len tesne prekonal skladbu Empty Souls od kapely Manic Street Preachers.

Limitovaná edícia One Night sa po celej Británii rýchlo vypredala a na aukčných webových stránkach za ňu ešte pred tým, ako vystúpila na vrhol rebríčka, predávajúci žiadali až 40 libier (vyše 2200 Sk).

Nové vydanie One Night je už 20. Elvisovou skladbou, ktorá dominuje britskému rebríčku singlov. Len pred týždňom bola na prvom mieste ďalšia jeho opätovne vydaná pieseň Jailhouse Rock z roku 1957.

Elvisova nahrávacia spoločnosť opätovne vydáva s týždňovým odstupom jeho doterajších 18 "jednotiek" - pred tým, ako sa vypršanie 50-ročnej ochrany autorských práv vo väčšine európskych krajín začne týkať jeho skorších nahrávok.

Prvou skladbou na prvej priečke britského rebríčka singlov sa stala v roku 1952 pieseň Here In My Heart od Ala Martina. Najvyšší počet vystúpení na vrchol možno pripísať Paulovi McCartneymu. V rámci skupín Beatles a Wings sa mu to spolu so sólovými skladbami podarilo 22-krát.

Rekord za najviac po sebe idúcich týždňov na prvej priečke v Británii drží Kanaďan Bryan Adams s piesňou Everything I Do (I Do It For You), ktorá sa v roku 1991 udržala na vrchole 16 týždňov.

Podľa prieskumu pre televíziu Sky považujú Briti za najhoršie jednotky hitparády skladby Barbie Girl od skupiny Aqua, ako aj detských favoritov - Teletubbies Say E-OH a Mr. Blobby.