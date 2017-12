CD

17. jan 2005 o 8:30

Etella Diamant

Deadred records/Wegart

Na konci uplynulého roku nezávislé vydavateľstvo Deadred records pripravilo okrem debutového albumu Abuse aj prvé samostatné EP ďalšieho domáceho projektu Etella Diamant. Sample rôznych zvukov sa vkusne prepletajú pomedzi "živé" nástroje, nad pomaly odsýpajúcim rytmami sa nesie jemný hlas speváčky Sylvie Menyhért (známa aj zo spolupráce so skupinou Puding pani Elvisovej). Šesť skladieb dokazuje, že naša scéna inteligentného elektronického popu žije čulým vlastným životom a zároveň slová vydavateľa, že "aj vďaka prijateľnej dĺžke skladieb sa CD príjemne počúva v šere a tichu večernej izby pri vypnutom TV".

Solid Steel presents Amon Tobin : Recorded Live

Ninja Tune/Wegart

Sériu eklektických hudobných mixov s názvom Solid Steel z anglického labelu Ninja Tune pozná celý svet, dokonca aj náš rádiový éter. O jej najnovší prírastok sa postaral Brazílčan Amon Tobin. A to konkrétne počas svojho koncertu v Austrálii, kde za pomoci súčasného dídžejského hitu, softvérovo-hardvérového nástroja Final Scratch namiešal pred nadšenými divákmi sugestívnu zmes svojich najobľúbenejších žánrov od downtempa až po hardcorové beaty. A tak tu vedľa seba definujú Tobinove vlastné skladby so samplami hudby DJ Fooda, Dizzeeho Rascala, ale prekvapivo napríklad aj legendárnej americkej skupiny Velvet Underground.

Čechomor - Do věčnosti/Medzi horami

Universal 2004

Pre veľkých fanúšikov moravskej skupiny Čechomor je určená reedícia jej prvých dvoch albumov. Známa skupina, spájajúca ľudovú hudbu s rockovou hutnosťou sa na prvý dvoch nahrávkach, ktoré vyšli v roku 1991 a 1996, skôr predstavuje vo folklórnejšej polohe - citlivou úpravou moravských ľudových piesní, ktoré neboli príliš známe alebo boli skoro zabudnuté. Hybnou silou bol dnes už nebohý moravský folklorista Jiří Brenek. Rockové bicie, elektrické gitary a husle Karla Holasa prišli až na ich neskorších albumoch.

Silent Duo

PL Home 2005

Bratislavské zoskupenie Silent Duo vydáva v týchto dňoch svoj debutový album Najväčšie hity - Unplugged Vol.1, na ktorom predstavuje kolekciu jedenástich prevzatých piesní zo spevníkov svetových autorov. Prepracované piesne od The Rolling Stones, Bryana Adamsa, Johna Denvera, The Beatles, Bon Joviho alebo Paula Simona ponúka dvojica v zložení Peter Luha a Richard Brúder v akustickej polohe s výraznými vokálnymi linkami. Viac informácií o koncertoch Silent Duo nájdete na stránke www.silentduo.sk . (her, peb)