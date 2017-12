Zoznam ocenených na 62. ročníku udeľovania Zlatých glóbusov

17. jan 2005 o 7:39 TASR

Beverly Hills 17. januára (TASR) - Prinášame zoznam ocenených v hlavných kategóriách na 62. ročníku udeľovania zlatých glóbusov, o ktorých rozhoduje 93 členov združenia zahraničných novinárov v Hollywoode:

FILM

dráma: The Aviator

herec v dráme: Leonardo DiCaprio (The Aviator)

herečka v dráme: Hilary Swanková (Million Dollar Baby)

muzikál/komédia: Sideways

herec v muzikáli/komédii: Jamie Foxx (Ray)

herečka v muzikáli/komédii: Annette Beningová (Being Julia)

herec vo vedľajšej úlohe: Clive Owen (Closer)

herčka vo vedľajšej úlohe: Natalie Portmanová (Closer)

réžia: Clint Eastwood (Million Dollar Baby)

scenár: Alexander Payne a Jim Taylor (Sideways)

pôvodný scenár: Howard Shore (The Aviator)

pôvodná skladba: Old Habits Die Hard z filmu Alfie, autori Mick Jagger a David A. Stewart

zahraničný film (neanglický): Mar adentro, Španielsko

TELEVÍZIA

dráma: Nip/Tuck (Fox)

herec v dráme: Ian McShane (Deadwood, HBO)

herečka v dráme: Mariska Hargitayová, (Law&Order: Special Victims Unit, NBC)

muzikál/komediálny seriál: Desperate Housewives (ABC)

herec v muzikáli/komediálnom seriáli: Jason Bateman (Arrested Development)

herečka v muzikáli/komediálnom seriáli: Teri Hatcherová (Desperate Housewives)

miniséria/televízny film: The Life and Death of Peter Sellers (HBO)

herec v minisérii/televíznom filme: Geoffrey Rush (The Life and Death of Peter Sellers)

herečka v minisérii/televíznom film: Glenn Closeová (The Lion in Winter, Showtime)

Cena Cecila B. DeMilla: Robin Williams.

