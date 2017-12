Kevin Costner oslávi päťdesiate narodeniny

17. jan 2005 o 12:30 TASR

Kalifornia/Bratislava 17. januára (TASR) - Držiteľ dvoch Oscarov za najlepšiu réžiu a najlepší film roku za film Tanec s vlkmi, filmový herec, režisér a producent Kevin Costner, sa utorok 18. januára dožíva päťdesiatky.

Na špičku Hollywoodskeho neba vystrelila mladého herca postava nepodplatiteľného agenta FBI Eliota Nessa vo filme Nedotknuteľný z roku 1987.

Costnerova filmografia sa začína o dva roky skôr, keď sa rodák z Lynwoodu v štáte Kalifornia v USA rozhodol, že zamení dráhu biznismena, na ktorú ho pripravila univerzita vo Fullertone promóciou v roku 1978. Na svoju novú dráhu sa pripravoval v povestných hollywoodskych hereckých cvičebniach aj na hrách Arthura Millera. Mladík s vyšportovanou postavou z basketbalu, bejzbalu a amerického futbalu získal svoje prvé filmové postavy práve z tohto prostredia.

Horúce leto v Malibu z roku 1979 malo na svojich titulkoch meno Costnera už s čitateľnými písmenami. Kariéru mu však odštartoval film režiséra Lawrenca Kasdana, v ktorom si zahral kovboja. Po filme Silverado (1985), nasledovali ďalšie, napríklad Bull Durham a Ihrisko snov.

Prelomový film Tanec s vlkmi (1990), ktorý Costner aj režíroval, priniesol odlišný pohľad na americkú históriu súžitia s Indiánmi. Stal sa veľkým komerčným hitom v kinách po celom svete a Costnerovi vyniesol dve zlaté sošky Oskara za réžiu a za najlepší film. Jeho dielo získalo z pol tucta nominácií sedem najvyšších ocenení.

Do Costnerovej filmografie postupne pribúdali také filmy ako JFK, Bodyguard, Wayt Earp, Water world, Robin Hood, Postman, Dragonfly, najnovším je Krajina strelcov (Open range) z roku 2003 a na svoju premiéru čaká The upside of anger (2005).