V Divadle Aréna budú hrať mentálne postihnutí herci

17. jan 2005 o 14:30 TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Banskobystrické Divadlo z Pasáže sa v piatok 21. januára predstaví v bratislavskom Divadle Aréna s inscenáciou Diagnóza: Túžba.

Divadlo z Pasáže pracuje profesionálne s ľuďmi s mentálnym postihnutím a zároveň zastrešuje divadlo s nepočujúcimi hercami Tiché iskry. Hra Diagnóza: Túžba je autorským projektom, ktorý vznikol v máji roku 2004 v spolupráci Divadla z Pasáže a študentov VŠMU. Režisérka Viera Dubačová, dramaturgička Katarína Mrázková a herci Divadla z Pasáže v hre na javisku zobrazujú päť medzi sebou zdanlivo nesúvisiacich príbehov. V nich sa dospelí ľudia konfrontujú nielen so svetom okolo seba, ale aj so svojím už prežitým detstvom, do ktorého sú však neustále tlačení. Keďže ide o neverbálne predstavenie, komunikačnými prostriedkami hercov sa stávajú hudba z dielne Petra Vaňoučeka a ich pohyb v choreografii Petra Vrťu. "Nech sú však výrazové prostriedky a naša diagnóza akékoľvek, všetci máme spoločné jedno túžbu. V prípade hercov Divadla z Pasáže je to túžba veľkých detí-NEdetí žiť si svoj vlastný, dospelý život so všetkým, čo so sebou prináša," hovoria o predstavení autori projektu.