Šansoniér Gilbert Bécaud zomrel vo veku 74 rokov

Paríž 18. decembra (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel dnes ráno francúzsky spevák a skladateľ Gilbert Bécaud.

18. dec 2001 o 12:44 TASR

Informovala o tom parížska rozhlasová stanica RTL, pre ktorú pracuje Bécaudov syn Gaya.

Bécaud - pravým menom Francois Gilbert Silly - sa narodil 29. októbra 1927 v Toulone v maloobchodníckej rodine. Ako umelec debutoval po skončení druhej svetovej vojny, keď pôsobil ako pianista v nočných kluboch francúzskej metropoly. Upútal pozornosť speváka Jacqua Pillsa, ktorého začal sprevádzať, kým ho Pillsova manželka - Edith Piaf - nepovzbudila, aby sám nepredstúpil pred mikrofón.

Jeho spevácka kariéra je spojená s legendárnou parížskou Olympiou, kde sa stal hviezdou v roku 1954 a kde pri príležitosti svojich 70. narodenín vystúpil 30. raz.

Bécaud zložil a interpretoval asi 400 piesní. Základ jeho repertoáru tvoria sentimentálne skladby, napríklad Nathalie, Lďimportant cďest la rose, Je reviens te chercher, Quand il est mort le poete, La solitude ca nďexiste pas....

Okrem Francúzska zaznamenal spevák veľký úspech aj v zahraničí. V roku 1996 tri týždne vystupoval na Broadwayi. V časoch najväčšej slávy absolvoval 250 koncertov ročne.

Skladba Et maitnenant zaznamenala veľký úspech aj v anglickej verzii a pod názvom What now my love ju interpretovalo asi 150 umelcov, vrátane Franka Sinatru a Barbary Streisandovej.

Ostatný album s názvom Faut faire avec vydal v roku 1999, rok po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu ústnej dutiny. Krátko pred smrťou dokončil platňu Mon Cap.

Bécaud bol dvakrát ženatý a je otcom piatich vlastných detí. V roku 1992 adoptoval malú Laosanku.