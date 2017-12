A. Jolieová neľutuje svoj zlý vzťah s otcom

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Americká herečka Angelina Jolieová vôbec neľutuje, že je so svojim otcom - hercom Jonom Voightom na nože, pretože jej do života priniesol iba samé negatíva a ju to posilnilo.

18. jan 2005 o 15:00 SITA

Otec ju v tlači zvykol ohovárať, hovoril o jej psychických problémoch a jej prvú misiu pre OSN dokonca označil za stratu morálnych zábran. Herečka pre časopis Female First povedala, že svoj vzťah s otcom definitívne skončila. "Keď som bola po prvý raz s OSN v Kambodži v mínovom poli, práve vtedy mi prišiel list od otca, v ktorom mi písal, aká som bola v minulosti zlá," vyhlásila. Herečka označila aj manželstvo s hercom Billy Bobom Thorntonom ako skúšku pevných nervov. "Preto bolo pre mňa jednoduché sa rozviesť a jednoduché sa nerozprávať s mojím otcom. Neľutujem to," dodala.