Stallone chystá nového Ramba i Rockyho

18. jan 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 18. januára (SITA) - Americký herec Sylvester Stallone sa rozhodol natočiť nové pokračovanie filmu Rambo aj napriek tomu, že už má 58 rokov. Hollywoodsky veterán vyhlásil, že je pripravený zopakovať úspech predchádzajúcich troch častí. Začali sa už dokonca aj rozhovory s producentmi. "Sme v kuchyni a práve varíme. Sám som zvedavý, čo z toho vyjde," povedal pre časopis Female First. Už sa rozšírili správy o tom, že natáčanie by sa mohlo začať niekedy koncom tohto roka, no detaily o príbehu známe nie sú. Stallone, ktorého matka a bývalá manželka spolu súťažia v televíznej reality show Celebrity Big Brother, vraj uvažuje aj nad šiestym pokračovaním boxerskej série Rocky. Herec všetkých päť predchádzajúcich častí sám napísal a za prvý film získal aj Oscara. Plány na pokračovanie sa zatiaľ zdržali potom, čo producentská spoločnosť MGM, ktorá vlastní práva, zamietla Stalloneho navrhovaný scenár.