Chlapci z Vetroplachu zaujali v Holandsku

18. jan 2005 o 12:59 TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Aplauz mimo slovenských pódií si v uplynulých dňoch vychutnávali chlapci zo skupiny Vetroplach, ktorí Slovensko reprezentovali na medzinárodnom hudobnom festivale Eurosonic 2005 v holandskom Groningene.

Publiku sa víťazi talentovej súťaže Coca-Cola PopStar 2004 predstavili skladbami z nového albumu Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany.

Počas trojdňového festivalu sa na 27 pódiách vystriedalo 150 interpretov z takmer celej Európy. Pesničky Vetroplachu rozohriali rockovú halu v koncertnej sále Music School a počas 45-minútového vystúpenia domácemu obecenstvu vysvetľovali, o čom spievajú. "Zo začiatku som si všimol, ako sa zabávali na slovenčine, ale postupne zistili, že je to o hudbe. Bolo príjemné, že nikto neodišiel počas nášho koncertu za inou skupinou, k inému pódiu. Naopak na záver niektorí aj tancovali," hovorí o svojich dojmoch spevák Jozef Vrábel. Ostatní členovia kapely Čuňďo, Veslo a Tomki boli rovnako z prvej zahraničnej skúsenosti nadšení.

Na organizácii festivalu Eurosonic sa podieľajú hudobné rádiá verejnoprávnych rozhlasov v Európe. Vznikol za podpory EBU (Európska vysielacia únia), ktorého partnerom je aj Slovenský rozhlas - Rádio FM. To aj nominovalo slovenského zástupcu. Z festivalu vzniklo kompilačné 2CD skladieb vybraných interpretov, na ktoré sa dostala aj skladba skupiny Vetroplach Tak to ide každý deň. Rádio FM z podujatia odvysiela živé nahrávky v pravidelnej sobotnej relácii Rádio FM Exkluzívne do konca januára 2005.