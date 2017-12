Moby, Coldplay, Oasis, Sheryl Crowe - a kto ešte?

Aká bude prvá polovica roka 2005 z pohľadu hudobného fanúšika? Nové albumy po dlhšom čase pripravilo hneď niekoľko ...

19. jan 2005 o 9:40 PETER BÁLIK

Moby (vľavo) a spevák Chris Martin zo skupiny Coldplay. FOTO - ČTK, REUTERS



Aká bude prvá polovica roka 2005 z pohľadu hudobného fanúšika? Nové albumy po dlhšom čase pripravilo hneď niekoľko zaujímavých mien. Kým pre niektorých ide o pokusy o comeback, iní musia potvrdiť svoje miesto na výslní popmusic.

Po troch rokoch prichádza s ďalšou štúdiovou nahrávkou "skladateľ pre nové tisícročie" Moby. Po veľkom úspechu predchádzajúcich albumov Play a 18 sa veľa očakáva aj od jeho novinky Hotel. Newyorský hudobník ho pripravil v domácom štúdiu, kam si pozval vokalistku Lauru Brownovú a bubeníka Scotta Frassetta. Album, plný odkazov na Davida Bowieho, elektronickej hudby a tradičných Mobyho melódií, sa na trhu oficiálne objaví 14. marca.

Len o niekoľko dní neskôr vydáva nové CD aj progresívna metalová skupina Queens of the Stone Age, ktorá pred dvomi rokmi ohúrila kritiku a pamätníkom pripomenula hardrockové sedemdesiate roky. Ich nový album, na ktorom sa podieľali aj speváci Mark Lanegan, Shirley Mansonová z Garbage alebo Billy Gibbons zo ZZ Top, dostal pozoruhodný názov - Lullabies to Paralyze.

Spomínate si na veľkú múzu šesťdesiatych rokov Marianne Faithfullovú? Britskej speváčke a herečke, ktorej albumy s prvkami šansónu, popu a folku si po dlhé roky držia vysokú úroveň, vychádza už v najbližšiu sobotu album Before The Poison. Piesne jej tentoraz napísali PJ Harvey, Damon Albarn z Blur alebo Nick Cave.

Na svoju slávnu éru by rada nadviazala aj skupina Erasure. Britská synthpopová dvojica sa vracia po štyroch rokoch s novinkou Nightbird. Prvý singel Breathe sa už dostal na predné miesta britského rebríčka, album sa v obchodoch objaví 24. januára.

Z nezávislej skupiny Coldplay sa v novom tisícročí stala svetová skupina. Veľký úspech posledného albumu A Rush Of Blood To The Head (2002) chcú štyria Briti, vedení spevákom Chrisom Martinom, potvrdiť so zatiaľ bezmennou novinkou, ktorej vydanie je naplánované na posledné jarné dni. Podľa týždenníka New Musical Express sú nové piesne odklonom od klasického zvuku skupiny, ktorá sa tentoraz nechala ovplyvniť Bowiem, Dylanom, Brianom Enom alebo Kraftwerk.

Názov nového albumu chýba aj britským Oasis. Skupina vedená bratmi Gallagherovcami tvrdí, že jej najnovšia nahrávka chystaná na polovicu mája, je vraj najlepšou za posledné roky. Na dvanástich piesňach sa autorsky podieľali všetci členovia.

Známa producentská dvojica Dust Brothers sa podieľala na novom albume amerického inovátora Becka. Až dvomi albumami - komerčným a nekomerčným hrozí tento rok americká speváčka a skladateľka Sheryl Crowe. Z tábora The Rolling Stones prenikla informácia o nahrávaní nového albumu najdlhšie fungujúcej skupiny vôbec, na ktorom sa opäť podieľa producent Don Was.

Nové piesne ponúkne na albume Waiting For The Sirens Call aj britská legenda osemdesiatych rokov New Order. Americká hviezda R&B Alicia Keysová predvedie svoje skladateľské schopnosti a spevácky talent tentoraz akusticky, na albume Unplugged.

Írske krásavice z The Coors sa na jar na albume Traditional Irish Songs popýšia ľudovými pesničkami z ich domoviny. Na slovenskom trhu sa objaví aj soundtrack k filmu Ray o živote fenomenálneho černošského speváka a skladateľa Raya Charlesa. V najbližších mesiacoch vydajú svoje novinky aj fenomenálny gitarista Pat Metheny, speváčka Mariah Carey a v apríli aj znovuobnovená americko-britská kapela Garbage.

Ďalšie novinky

