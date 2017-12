Zopakuje sa duel Sex Pistols verzus britská kráľovná po 25 rokoch?

18. dec 2001 o 17:09 TASR

Londýn 18. decembra (TASR) - Legendárna britská punková skupina Sex Pistols sa chce znova zísť na koncerte, ktorý by sa mal konať na budúci rok v deň osláv 50. výročia nástupu britskej kráľovnej na trón. Oznámili to dnes bulvárne noviny The Sun.

Najväčším hitom Sex Pistols je antiroyalistická hymna God Save The Queen (Bože, ochraňuj kráľovnú) z roku 1977. Jej uvedenie pred 25 rokmi vyvolalo veľký škandál. Členovia skupiny ju hrali na lodi, ktorá plávala po Temži.

Britská polícia následne zatkla Johnnyho Rottena, Steva Jonesa, Paula Cooka a Sida Viciousa a pesnička sa nesmela hrať v rádiu. Sex Pistols poslednýkrát vystúpili pred piatimi rokmi na festivale vo Phoenixe v roku 1979 zosnulého Sida Viciousa nahradil Glenn Matlock.

Skupina opäť uvažuje o koncerte, keďže dostala niekoľko zaujímavých ponúk, povedal organizátor turné John Giddings. Aj termín je už známy: 3. júna 2002. V ten istý deň chce britská kráľovná Alžbeta II. osláviť 50 rokov svojho panovania. Že by sa schyľovalo k ďalšiemu škandálu?

Sex Pistols utrpeli v pondelok menší neúspech, keď ich síce zaradili medzi kandidátov do americkej Siene slávy rokenrolu, ale nakoniec nedostali potrebný počet hlasov. Rovnaký osud postihol prvý raz aj Jacksona Browna, Grama Parsonsa, The Chantels, The Dells, 5 Royal a už po niekoľký raz AC/DC, Patti Smithovú, Lynyrd Skynyrd a Black Sabbath.