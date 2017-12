Martin Scorsese pracuje na filme o Bobovi Dylanovi

19. jan 2005 o 13:20 TASR

Los Angeles 19. januára (TASR) - Režisér Martin Scorsese, ktorého film The Aviator ocenili v noci na pondelok Zlatým glóbusom pre najlepšiu drámu, ako aj cenami za najlepší mužský herecký výkon (Leonardo DiCaprio) a hudbu (Howard Shore), pracuje už dva roky na filme o kultovej postave amerického folku Bobovi Dylanovi. So svetoznámym pesničkárom však o projekte nechce hovoriť.

"Nechcel by som mať s ním priamo nič spoločného. Chcel by som urobiť čo možno najčestnejší film, bez nepotrebných obmedzení," vyhlásil a dodal, že by preto chcel napísať scenár podľa vlastných predstáv. Príbeh snímky by sa mal sústrediť na začiatky Dylanovej kariéry v období rokov 1961-1966. Film by mal mať premiéru na amerických televíznych obrazovkách už v lete.

Laureát početných ocenení, v ktorého filmografii figurujú diela ako Taxikár, New York, New York, Zúriaci býk, Mafiáni, Mys hrôzy, Casino či vlani Zlatým glóbusom ocenený film Gangy New Yorku, by sa v blízkej budúcnosti mal stať aj producentom, ba možno aj režisérom filmovej adaptácie románu britského spisovateľa Grahama Greena The Heart of the Matter (1948).

Ľúbostnú drámu, ktorej literárnu podobu čítal Martin Scorsese ešte v mladosti a odvtedy mu utkvela v pamäti, sfilmovali v roku 1953 na Britských ostrovoch s vtedajšími hviezdami strieborného plátna Trevorom Howardom a Mariou Schellovou, ako aj Denholmom Elliottom a Peterom Finchom v hlavných úlohách.