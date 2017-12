Koncert Hommage á Bohdan Warchal - spomienka na prof. Bohdana Warchala - mimoriadneho umelca, nezabudnuteľného huslistu s množstvom elánu a energie, zakladateľa povestného Slovenského komorného orchestra, ktorý fascinoval publikum doma i v zahraničí cel

19. jan 2005 o 11:57

Koncert Hommage ā Bohdan Warchal - spomienka na prof. Bohdana Warchala - mimoriadneho umelca, nezabudnuteľného huslistu s množstvom elánu a energie, zakladateľa povestného Slovenského komorného orchestra, ktorý fascinoval publikum doma i v zahraničí celých 40 rokov. Členovia terajšieho Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom

Vás srdečne pozývajú na spomienkový koncert v Slovenskej filharmónii v stredu 26. 1. o 19.00 hod



Ešte aj dnes, štyri roky po poslednej rozlúčke s prof. Bohdanom Warchalom si viacerí spomenieme v spojitosti so Slovenským komorným orchestrom práve na tohto nezabudnuteľného huslistu s množstvom elánu a energie, ktoré odovzdával publiku na každom koncerte vtedajších Warchalovcov. V roku 1960 bol práve prof. Bohdan Warchal iniciátorom vzniku komorného súboru. Vtedy zastával i post koncertného majstra Slovenskej filharmónie a spolu s ďalšími nadšencami zo symfonického orchestra založili komorný orchester. Prvý koncert SKO sa uskutočnil 22. februára 1961 v Ľudovej škole umenia v Dome osvety Bratislava - Nivy. Bola to predpremiéra verejného koncertu, ktorý zaznel o necelé dva mesiace 11. apríla 1961 v koncertnej sieni Československého rozhlasu v Bratislave. Názov orchestra určil jeho umelecký vedúci, aj keď po rokoch sa bežne používal názov Warchalovci. Komorný orchester pod jeho umeleckým vedením zažil zlatú éru, koncertoval nielen v slovenských mestách, ale uznanie dosiahol v mnohých svetových metropolách. Prof. Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. Na koncerte k tomuto okrúhlemu výročiu v Koncertnej sieni SF odovzdal štafetu umeleckého vedúceho svojmu žiakovi Ewaldovi Danelovi, ktorý od januára 2001 v tejto práci s omladeným súborom pokračuje. To bolo krátke zastavenie, spomienka na nezabudnuteľnú postavu slovenského interpretačného umenia, spomienka na koncerty v Redute s prof. Bohdanom Warchalom.

Terajší členovia SKO Bohdana Warchala s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom spomínajú určite častejšie. A práve v minulej koncertnej sezóne prišli s myšlienkou, ktorá sa stáva tradíciou. Každoročne zaradiť do programu spomienkový koncert Hommage à Bohdan Warchal. Druhý koncert sa uskutoční v Koncertnej sieni SF v predvečer majstrových nedožitých narodenín v stredu 26. januára 2004 o 19,00 h. Zaznie tu „štandardný“ repertoár pôvodného súboru. Štvoro ročných období - Antonia Vivaldiho. Cyklus sólových koncertov sa stal súčasťou ich programov od roku 1966. Concerto grosso op. 6 č. 3 e mol HWV 321Georga Friedricha Händla a suita pre komorný sláčikový orchester Hudba pre Warchala Ilju Zeljenku, ktorú skladateľ skomponoval prof. Warchalovi k jeho šesťdesiatinám. Premiéra sa konala 6. novembra 1988 v Prahe. Hommage à Bohdan Warchal – spomienka na mimoriadneho umelca, ktorý by 27. januára oslávil 75. narodeniny. 30. decembra 2003 však uplynuli 4 roky od poslednej rozlúčky s ním.

Informácie nájdete na www.filharmonia.sk