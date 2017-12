Sládek protestuje proti zverejneniu svojej fotografie v Kállayovej knihe Slováci

18. dec 2001 o 17:17 TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Riaditeľ bratislavského divadla Aréna a známy predstaviteľ pantomímy Milan Sládek poslal dnes fotografovi Karolovi Kállayovi otvorený list, v ktorom protestuje proti zaradeniu svojho portrétu do Kállayovej najnovšej knižky významných osobností s názvom Slováci. Sládek svoj protest odôvodnil tým, že v publikácii je i fotografia bývalého ideologického tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Vasila Biľaka.

Šéf Arény tvrdí, že na základe Biľakovho rozhodnutia bol odsúdený na rok a pol do väzenia za zradu a opustenie republiky. Navyše 5. septembra 1968 ho členovia ÚV Komunistickej strany Slovenska vyhlásili za nežiaducu osobu a vzápätí zavreli prvé pantomimické divadlo vo vtedajšom Československu, ktoré Sládek viedol. "Neželám si patriť medzi elitu Slovákov, do ktorej ste zaradili aj Biľaka, a rozhodne proti tomu protestujem," píše sa v liste. Sládkova snímka bola do knihy zaradená bez jeho vyjadrenia.

V závere mím vyzýva podobne cítiacich ľudí, aby sa od Kállayovej knihy dištancovali.

Kállay predstavil verejnosti kolekciu 225 portrétov a 43 skupinových fotografií 10. decembra v Bratislave za účasti viacerých významných protagonistov kultúrneho a spoločenského života. Na snímkach figurujú politici, herci, hudobníci, riaditelia firiem, kňazi, lekári, športovci, ale aj robotníci, baníci, dedinské ženy či hrajúce sa deti.

