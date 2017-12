Björk jej fanúšikovia doslova zasypali remixmi hitu Army of Me

19. jan 2005 o 15:00 TASR

Reykjavik 19. januára (TASR) - Islandskú speváčku Björk, ktorá predstavuje najvýznamnejší "vývozný artikel" severskej krajiny, v uplynulých dňoch priam zaplavili remixy jej hitu Army of Me.

Stalo sa tak v reakcii fanúšikov na výzvu interpretky, žijúcej striedavo v islandskej metropole Reykjavík a multikultúrnom New Yorku. Björk pripravuje totiž kompaktný dvojdisk s coververziami a remixmi jej 10 rokov starého megahitu, výťažok z ktorého poputuje na konto Detského fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF). Titul by sa na trhu mal objaviť do konca februára.

Ako speváčka informovala prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, medzičasom by s fanúšikovskými verziami spomínanej skladby zaslanými elektronickou poštou dokázala zaplniť kompletnú predajňu hudobnín.

