Obyčajná neobyčajná zábava

Jalla! Jalla! (Jalla! Jalla!) * Švédsko 2000 * 88 minút * Réžia a scenár: Joseph Fares * Hrajú: Fares Fares, Torkel Petersson, Tuva Novotny, Laleh Pourkarimová, Leonard Terfelt, Jan Fares, Sofi Ahlström Helledayová, Benyam Eriksson, Khatoun Fares, Abdulah

18. dec 2001 o 15:54 JAROSLAV RIDZOŇ

ad Fares

Lukas Moodysson sa dostal do širšieho povedomia filmových priaznivcov ako režisér snímok Fucking Amal (Láska je láska) alebo Tillsammans (Je láska láska?). V minulom roku sa zo švédskeho režiséra a scenáristu stal i producent, keď sa podujal pomôcť pri realizácii filmu Jalla! Jalla! pôvodom libanonského filmára Josepha Faresa. Ako sa už stihlo ukázať pri ceste tohto filmu po európskych festivaloch, bola to dobrá voľba.

Roro a Mans sú priatelia, obaja robia ako pomocná pracovná sila pri čistení miestnych parkov. A každý z nich má problém. Mans s erekciou a Roro s túžbou svojich ortodoxných rodičov oženiť ho s libanonskou nevestou. Režisér rozvíja dve odlišné línie, z ktorých ťaží väčšinu humorných situácií. Mans hľadá východisko v partnerských hrách, erotických pomôckach a u šarlatánov, no jeho snaženie sa vždy končí neúspechom. Roro sa do nepríjemností dostáva najmä vďaka nerozhodnosti a nedostatku odvahy vzoprieť sa predsudkom a tradíciám svojej rodiny.

Jalla! Jalla! je takmer rodinný podnik Faresovcov. V čase nakrúcania 22-ročný režisér Joseph do svojho debutu obsadil staršieho brata Faresa (Roro), otca Jana (Farsan) a traja ďalší členovia rodiny sa tu objavia vo vedľajších úlohách. Celkom pozoruhodné, aj vzhľadom na to, že takmer nikto z nich nemal dovtedy s herectvom žiadne skúsenosti. Na výsledku sa to však odrazilo skôr pozitívne, napríklad pri Rorových nevyžiadaných zásnubách, na ktorých sa stretli dve spriatelené libanonské rodiny. Táto i niekoľko ďalších scén pôsobia dojmom kdesi na pomedzí autenticity Formanových starších filmov a milej neprofesionality ochotníckeho divadla.

Jalla! Jalla! je nízkorozpočtový film, z hľadiska výpravy pomerne nenáročný. Jediná naháňačka sa odohrá peši a krv potečie iba raz. A aj to len z nosa. Väčšinu času strávi divák so svojimi hrdinami v pomerne neinšpiratívnom predmestskom prostredí, ktoré kamera nijako neprikrášľuje a neozvláštňuje. Čo však film zdanlivo stráca po vizuálnej stránke, to nahrádza bezprostredné herectvo hlavných predstaviteľov. Na tom, napokon, stojí i padá celý film.

Fares sa nesnaží filozofovať či vytvárať podrobné štúdie vzťahov. Jeho cieľom bolo nakrútiť divácky atraktívnu komédiu, a to sa mu i podarilo. V duchu žánru používa konflikty a zápletku predovšetkým na vytváranie komických situácií, ktoré dovedú svojich hrdinov po mnohých neúspechoch do šťastného finále. Po dlhom čase v našich kinách celkom obyčajný príbeh, na ktorom sa dá neobyčajne pobaviť.