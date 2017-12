Antistresové CD Close Harmony Friends

19. jan 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 19. januára (SITA) - Renomovaná vokálna formácia Close Harmony Friends vydáva svoj v poradí piaty samostatný album. CD s názvom „Antistress“ v sebe spája osvedčené skladby slávnych hudobníkov, prezentované v jedinečnom podaní týchto "hudobníkov bez nástrojov" a niekoľko skladieb pôvodných slovenských autorov a textárov. "Antistress" je rytmický, dynamický i spirituálny. Close Harmony Friends na novom CD prezentujú svoje spevácke umenie na skladbách ako "I feel good" Jamesa Browna, „Crazy little thing called love“ Freddieho Mercuryho, "I wish" Stevieho Wondera, ktorá dostala v ich podaní nový názov "LTT", černošskom spirituále „Swing low, sweet Chariot“ i fínskej ľudovej „Sakkijärven Polkka“. Malým hudobným prekvapením je sólo spievajúceho zvukára skupiny vo sviežej úprave beatlesovky „With the little help from my (Close Harmony) friends.“

Close Harmony Friends vznikli v roku 1990. Umeleckým vedúcim, lídrom skupiny a jej zakladateľom je Mario Fančovič. V roku 1993 skupina vydala svoj prvý album černošských spirituálov s názvom "Good News", ktoré po menších úpravách vydali znovu v roku 2000. V roku 1996 pokračovali úspešným CD "Happy Day" a vianočným albumom "Christmas" v roku 1998. Na produkcii albumu "Evanjelium" z roku 1999 spolupracovali aj s prvou dámou slovenského džezu Janou Kocianovou a kvartetom Stana Herku. V roku 2000 vydali vo vydavateľstve BMG/Ariola album "A'Cappella Light". Najnovšie CD "Antistress" vyšlo už vo vydavateľstve Forza.

Najbližšie koncerty skupina odohrá 24. januára v Nitre, 27. januára v Spišskej Novej Vsi a 28. februára v Banskej Bystrici. CD "Antistress“ poteší priaznivcov Close Harmony Friends aj inovovaným – omladeným zložením interpretov.