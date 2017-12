Filmové boje pokračujú britskými cenami

LONDÝN - Deň po odovzdávaní Zlatých glóbusov oznámila svoje nominácie aj Britská filmová akadémia. Ceny BAFTA sa do roku 2001 rozdávali v apríli, v tomto termíne však až príliš zostávali v tieni Oscarov, preto sa presunuli pred ne. O necelý mesiac, ...

20. jan 2005 o 9:15

Kate Winsletová a Jim Carrey sú nominovaní na cenu BAFTA za hlavné úlohy vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle. Za tento film sa ušla nominácia aj Michelovi Gondrymu (v kategórii najlepšia réžia) a Charliemu Kaufmanovi (za scenár). Táto originálna snímka sa zároveň môže stať aj najlepším filmom. Kate Winsletová je okrem toho nominovaná aj za film Hľadanie Krajiny-nekrajiny. FOTO - movieweb.com



LONDÝN - Deň po odovzdávaní Zlatých glóbusov oznámila svoje nominácie aj Britská filmová akadémia. Ceny BAFTA sa do roku 2001 rozdávali v apríli, v tomto termíne však až príliš zostávali v tieni Oscarov, preto sa presunuli pred ne. O necelý mesiac, 12. februára, bude známe, kto ich dostane tento rok.

"Na rozdiel od minulého roka, keď bol film Pán Prsteňov: Návrat kráľa až príliš jasným favoritom, teraz je pole otvorenejšie. Nominácie v kategórii najlepší film sú veľmi pestré," cituje The Guardian predsedu BAFTA Duncana Kenworthyho.

Cenu za najlepší film môže tento rok dostať Letec, Večný svit nepoškvrnenej mysle, Dve tváre Very Drake, Hľadanie Krajiny-nekrajiny a The Motorcycle Diaries. Za najvýnimočnejšie britské filmy porota vybrala snímky Harry Potter a väzeň z Azkabanu, Dve tváre Very Drake, Dead Man's Shoes, My Summer Of Love a Shaun Of The Dead.

Spolu najviac nominácií - 14 - má Letec, biografický príbeh o Howardovi Hughesovi. Cenu by mohol priniesť aj Martinovi Scorsesemu za najlepšiu réžiu a Leonardovi DiCapriovi za najlepší mužský herecký výkon. S jedenástimi nomináciami vyniká dráma režiséra Mikea Leigha Dve tváre Very Drake - herečka Imelda Stauntonová patrí so svojou postavou upratovačky Very, ktorá vo svojom voľnom čase a bez nároku na peňažnú odmenu pomáha ženám skončiť neželané tehotenstvo, medzi najvážnejšie tipy.

Jedenásťkrát bol nominovaný aj ďalší biografický film - Hľadanie Krajiny-nekrajiny. BAFTA sa môže dostať do rúk jeho režiséra Marca Forstera i Johnnyho Deppa, predstaviteľa hlavnej úlohy - škótskeho spisovateľa a autora Petra Pana J. M. Barrieho.

Nádejne vyzerá situácia pre Winsletovú a Foxxa. Winsletová by mohla dostať cenu za najlepší výkon v hlavnej úlohe vďaka dvom filmom - Večný svit nepoškvrnenej mysle a Hľadanie Krajiny-nekrajiny. Foxx je nominovaný za postavu Raya Charlesa vo filme Ray a za vedľajšiu úlohu vo filme Collateral.

Naopak, ani jednu nomináciu nedostala boxerská dráma čerstvého držiteľa Glóbusu Clinta Eastwooda Million Dollar Baby. Príčiny sú prozaické - porotci film nevideli, lebo jeho distribútori sa báli, že by sa z neho narobili pirátske kópie.

(kk, reuters)