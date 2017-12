Samuela L. Jacksona krivo obvinili z nevery

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Americký herec Samuel L. Jackson sa skoro dostal do manželských problémov so svojou manželkou LaTanyou potom, čo sa o ňom rozšírila klebeta, že svoju manželku podvádza ...

20. jan 2005 o 11:18 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Americký herec Samuel L. Jackson sa skoro dostal do manželských problémov so svojou manželkou LaTanyou potom, čo sa o ňom rozšírila klebeta, že svoju manželku podvádza s podstatne mladšou ženou. Vlna rozruchu sa zdvihla najmä preto, že sa talianskym novinárom podarilo odfotiť herca, ako si užíva nočný život s mladou ženou. Ako však neskôr vyšlo najavo, 56-ročný Samuel L. Jackson iba zobral von svoju 22-ročnú dcéru Zoe. Ako herec uviedol pre časopis Female First, do Milána mu volala mu jeho matka a zisťovala, čo to v Taliansku stvára. Herec musel teda vysvetľovať, že sa iba bavil so svojou vlastnou dcérou.