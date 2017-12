Julia Robertsová si zahrá pavúka

20. jan 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 20. januára (SITA) - Hollywoodska hviezda Julia Robertsová si zahrá v pripravovanej filmovej verzii klasickej rozprávky Charlottina pavučina pavúka. Toto by mal byť vôbec jej prvý projekt odvtedy, čo sa jej narodili dvojičky Hazel and Phinnaeus. Príbeh by mal byť kombináciou živého hrania a počítačovej animácie. Robertsová by mala prepožičať svoj hlas hlavnej pavúčej predstaviteľke Charlotte. Okrem nej sa vo filme aspoň hlasmi objavia aj Oprah Winfreyová a Steve Buscemi. Animovaná verzia vznikla už v roku 1973. S nakrúcaním novej verzie by sa malo začať koncom mesiaca v austrálskom Melbourne.