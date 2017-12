Porotu festivalu v Cannes povedie Kusturica

PARÍŽ - Pôvodom bosniansky režisér Emir Kusturica bude predsedom 58. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Cannes, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 22. mája.

21. jan 2005 o 9:00

Informovala o tom včera agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske združenie medzinárodného filmového festivalu.

Do súťažnej prehliadky festivalu bolo Kusturicovo dielo prvýkrát vybrané v roku 1985. Snímka Papa est en voyage d'affaires (Keď otec bol na služobnej ceste) nakoniec získala Zlatú palmu. Kusturica prišiel do Cannes so súťažným filmom aj v roku 1989 a za Le Temps des gitans (Čas Cigánov) dostal cenu za réžiu, za kultový Underground (Podzemie) si v roku 1995 odniesol Zlatú palmu.

Po úspechu filmu La vie est un miracle (Život je zázrak) v roku 2004 Emir Kusturica súhlasil s tým, že bude v tomto roku predsedom festivalovej poroty. Pri príležitosti vymenovania za predsedu poroty vyhlásil: "Chcem sa poďakovať festivalu v Cannes, na ktorom boli dvakrát moje filmy ocenené Zlatou palmou, v roku 1988 a 1989. Teraz je rad na mne, aby som obhajoval hodnoty filmovej prehliadky. Prijal som funkciu predsedu poroty, aby sa estetická a umelecká stránka snímok stali stredobodom súťaže."

Vlani porote predsedal americký režisér a herec Quentin Tarantino, ktorý odovzdal Zlatú palmu Michaelovi Moorovi za jeho dokumentárny film Fahrenheit 9/11. (tasr)