ViedeŇ

Bettina Rheimsová: lesk a príťažlivosť glamouruKunst Haus odvčera predstavuje retrospektívu francúzskej fotografky Bettiny Rheimsovej. Výstava 133 fotografií vznikla v spolupráci s parížskou galériou Jérôme de Noirmont. Hlavnou témou Rheimsovej fotografií

21. jan 2005 o 0:00

je lesk, očarenie, príťažlivosť - jednoducho glamour. Žiadna sentimentalita, nostalgia, dokonca ani krása, i keď môže byť pomocným elementom.

Vo svojich snímkach vytvára zámerne prehnane preštylizovanú skutočnosť - glamour nie je koniec koncov nič iné ako ilúzia. Príliš načerveno namaľované ústa, nedbalo visiaca cigareta v kútiku úst alebo modelky vo zvodných polohách - to sú jednoznačné poznávacie znaky.

Nezvyčajné a často provokujúce portréty a akty prezentujú aj hviezdy ako Claudiu Schiffer, Angelinu Jolie a Madonnu, ale i bezmenné modelky-amatérky ako striptérky či predavačky. Glamour má pre Rheimsovú len málo spoločného s leskom celebrít. Snímky odhaľujú intímne momenty vnútornej krásy a ponechávajú plne na pozorovateľovi odhalenie prirodzeného glamouru. Výstava s názvom Erotika & glamour v Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstrasse 13) je prístupná verejnosti denne od 10.00 do 19.00.

FOTO - BETTINA RHEIMSOVÁ

Franz Schreker skúšal nové cesty divadla hudbyŽidovské múzeum pokračuje vo svojej najnovšej prezentácii série výstav, ktorá je venovaná tzv. "hudbe prelomu". Tento rok pokračuje výstavou venovanou ďalšiemu hudobnému predstaviteľovi obdobia pred druhou svetovou vojnou Franzovi Schrekerovi. Predstaviteľ viedenskej moderny patrí k najkreatívnejším a najpozoruhodnejším skladateľom 20. storočia.

Franz Schreker (1878 - 1934) patril k najvýznamnejším operným komponistom svojej generácie. Jeho omamujúci svet zvukov otváral perspektívy, ktoré až po desiatkach rokov rozvinuli vo svojej hudbe Witold Lutoslawskis alebo György Ligetis. Schreckerova odvážna operná dramatizácia sa v predstihu približuje obrazovej reči filmu. Svojimi hudobnými drámami Vzdialený zvuk, Poznačení, Zlatokop - skúšal nové cesty psychologického divadla hudby, ktoré bolo ovplyvnené vtedy aktuálnym naturalizmom, impresionizmom, symbolizmom a psychoanalýzou.

Franz Schreker sa narodil v Monaku. Hudobnú dráhu začal ako študent Roberta Fuchsa a Arnolda Rosého vo Viedni. V roku 1920 sa stal riaditeľom berlínskej hudobnej vysokej školy, v roku 1934 zomrel na srdcový záchvat.

Výstava prezentuje veľkú časť Schrekerovej pozostalosti - partitúry, rukopisy, osobné dokumenty a fotografie. Bezplatný audioguide, povyšuje prehliadku na akustický zážitok.

Výstava v Židovskom múzeu mesta Viedeň (Dorotheergasse 11) je otvorená denne od nedele do piatku od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 20.00.

Slováci vo Viedni plesajú

Ples viedenských Slovákov vo Viedni má miesto v programe viedenských plesov už deviatykrát. Tentoraz začínajú predtancovaním členovia Klubu spoločenských tancov Petan z Pezinka. Predstaví sa SĽUK, slovenská študentka operného spevu vo Viedni Eva Dohnányová, členovia Divadla Andreja Bagara z Nitry Jozef Dóczy, Adela Gáborová a Kristína Turjanová s ukážkami z muzikálov a Goralská ľudová hudba. V hlavnej sále bude hrať malý slovenský plesový orchester Simax Band tanečnú hudbu, v Modrom salóne Ľudová hudba Petra Kuštára. O polnoci bude pripravená bohatá tombola a veselá módna prehliadka spodnej bielizne z 30-tych rokov 20. storočia. Viac informácií nájdete na www.slovaci.at a www.zuzaart.cz.

OPERA

VOLKSOPER, Währinger Strasse

21. 1. F. v. Flotow: Martha o 19.00

22. 1. J. Strauss: Wiener Blut o 19.00

24. 1. F. v. Flotow: Martha o 19.00

25. 1. G.Madla/N.Rota: Alice o 19.30 (tanec)

STAATSOPER, Opernring 2

22. 1. W. A. Mozart: Cosi fan tutte o 19.00

23. 1. W. A. Mozart: Le nozze di Figaro o 19.00

24. 1. W. A. Mozart: Cosi fan tutte o 19.00

25. 1. W. A. Mozart: Le nozze di Figaro o 19.00

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

22. 1. "FM4 ma 10!" od 16.00

26. 1. The Reputation o 20.00

27. 1. Kings of Nuthin o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

21. 1. Joe & Co. o 21.00

22. 1. Burgundy Street Jazzband o 21.00

25. 1. Christian Christl Trio o 21.00

27. 1. Don Menza & Oliver Kent Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Hilton Vienna, Stadtpark

od 25. 1. Madioko o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

24. 1. Nils Wogram Root o 20.00

25. 1. Andrew Hill Solo o 20.00

27. 1. The Nu Band o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

21. 1. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

22. 1. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 19.30

23. 1. Th. Bernhard: Sila zvyku o 18.00

27. 1. J. Nestroy: Rozorvaný o 19.30

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

22. 1. J. Nestroy: Kampl o 19.30

23. 1. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 20.00

24. 1. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

26. 1. Moliére: Zdravý nemocný o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

od 26. 1. Audrey Hepburn. Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

od 27. 1. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

Secesia, Friedrichstrasse 12

do 30. 1. Albert Oehlen

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 30. 1. Alexander Rodčenko. Moskva

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. Schiele - krajinky

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 6. 2. Tomoko Sawadaová

do 22. 5. Peter Eisenman

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 20. 2. Viedenské striebro

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. Klasicizmus a biedermeier

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 2. Alex Katz

do 28. 3. Marc Chagall. Biblické mýty

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

do 27. 2. Rubens vo Viedni. (3 múzeá, 100 obrazov)

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem De Kooning

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

VIEDENSKÁ PLESOVÁ SEZÓNA

22. 1. Ples farmácie, Hofburg, nám. Heldenplatz

22. 1. Ples priemyslu a techniky, Musikverein, nám. Karlsplatz

22. 1. Tirolský ples, radnica, Radničné nám., tel.: 0664-132 23 85

27. 1. Ples technikov, Hofburg, nám. Heldenplatz