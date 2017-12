praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

21. jan 2005 o 0:00

ATELIÉR JOSEFA SUDKA (Újezd 30 Praha 1)

Zoran Kovačevič: fotografie (do 20. 2. 2005)

ČESKÉ MÚZEUM VÝTVARNÝCH UMENÍ (Husova 19-21 Praha 1)

Karen LaMonte: Vanitas (do 20. 2. 2005)

GALÉRIA DESIGN CENTRA ČR (Mozarteum, Jungmannova 30 Praha 1)

Stefan Sagmeister: Rebel grafického designu (do 11. 2. 2005)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY, STAROMESTSKÁ RADNICA (Staroměstské nám. 1 Praha 1)

Adolf Hoffmeister (do 20. 2. 2005)

MÁNES (Masarykovo nábrežie 250, Praha 1)

Cedric Lollia Clothart (do 12. 2. 2005)

NÁRODNÉ MÚZEUM (Václavské nám. 68, Praha 1)

Výlet do treťohôr (do 31. 3. 2005); Otakar Ševčík a česká husľová škola (do 27. 2. 2005); Futbal 1934 - 2004, 70 rokov od rímskeho finále (marec 2005), Dejiny udatného českého národa (do 15. 2. 2005)

NÁPRSTKOVO MÚZEUM (Betlémské nám. 1, Praha 1)

Abúsír: Tajomstvo púšte a pyramíd (do 6. 3. 2005)

NÁRODNÁ GALÉRIA HRAD (Pražský hrad, Praha 1)

Vojtěch Preissig (do 30. 1. 2005)

MÚZEUM HLAVNÉHO MESTA

Výstava Kúzlo bábok autora Vojtěcha Suchardu (do 30. 1. 2005)

DIVADLÁ

ČINOHERNÝ KLUB

22. 1. Dámský krejčí o 19.30

24. 1. Čekání na Godota o 19.30

25. 1. Správce o 19.30

26. 1. Dámský krejčí o 19.30

27. 1. Deskový statek 19.30

DIVADLO SEMAFOR - PROZATÍMNÍ

21. 1. Patero důvodů pro voo doo o 19.30

22. 1. Je nám pětačtyřicet o 15.00

23. 1. Je nám pětačtyřicet o 19.30

24. 1. 80 svíček na ztraceným dortu o 19.30

25. a 26. 1. Patero důvodů pro voo doo o 19.30

LATERNA MAGIKA

24. 1. Hosté LM - VJ - Za Ondekoza o 19.00

NÁRODNÉ DIVADLO

21. 1. Lucrezia Borgia o 20.00

22. 1. Lucrezia Borgia o 16.00, 20.00

23. 1. La Traviata o 20.00

24. 1. Naši furianti o 19.00

25. 1. Coriolanus o 19.00

26. 1. Rusalka o 19.00

27. 1. Cyrano z Bergeracu o 19.00

DIVADLO BROADWAY

21. - 27. 1. Tři mušketýři o 18.30

DIVADLO TA FANTASTIKA

21. - 27. 1. Excalibur

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

21. 1. Krausberry o 20.30

23. 1. Tělocvikář o 19.30

24. 1. Blues Messengers o 20.30

25. 1. Traband o 20.30

26. 1. Potlach - Pacifik a hostia o 20.30

27. 1. A.S.P.M. - Jan Spálený a spol. o 20.30

VAGON CLUB

21. 1. Reggae Party

21. 1. Ex Tip (SR) + Sputnik + hostia

22. 1. Rockotéka radia Beat 0.00.

22. 1. Rolling Stones revival Prague + Rock'n'roll Gang

23. 1. Doshaska - krst CD

24. 1. Jam Session

25. 1. Echt!

26. 1. Garage

27. 1. Nahoru po schodišti dolů band

SAZKA ARENA

23. 1. R.E.M. o 20.00

LUCERNA MUSIC BAR

26. 1. Laura a její tygři o 21.00

27. 1. Psí vojáci o 21.00

REDUTA JAZZ CLUB

21. 1. Antonín Gondolán o 21.30

22. 1. Milan Svoboda Q o 21.30

23. 1. No Borders o 21.30

24. 1. Gera Band o 21.30

25. 1. František Kop Q o 21.30

26. 1. Golden Swing o 21.30

27. 1. Karel Růžička Q o 21.30

ROXY

22. 1. TRAMix v Roxy o 22.00

25. 1. UK Subs, Vibrators o 20.00

26. 1. Létající koberec o 20.00

27. 1. Beatsteaks o 20.00

U MALÉHO GLENA

21. a 22. 1. Patrik Hlavenka Quartet 21.30

23. 1. Leimonarion Jam Session 21.30

24. 1. Stan the Man Bohemian Blues Band 21.30

25. 1. Pragasón 21.30

26. 1. Rene Trossman Band - CZ/USA 21.30

27. 1. David Dorůžka Trio 21.30

GONG

25. 1. Karel Plíhal o 19.30

26. 1. Ondřej Havelka a Melody Makers o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

13. 2. Hana Hegerová, Ondřej Havelka & Melody Makers, Bratia Ebenovci, vstupné 400 Kč na státie, 500 Kč na sedenie

22. 5. Ondřej Havelka & Melody Makers o 20.00

T-MOBILE ARENA

21. 2. Anastacia o 20.00

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

28. 5. Iron Maiden o 20.00 (jv)