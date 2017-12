De Niro chce natočiť pokračovanie Taxi Driver

21. jan 2005 o 13:00 TASR

New York 21. januára (TASR) - Hollywoodsky filmový herec 61-ročný Robert De Niro by chcel natočiť pokračovanie a teda aj novú verziu úspešného filmu Taxi Driver.

Snímka o psychopatickom taxikárovi Travisovi Bicklem z roku 1976 urobila z herca zo dňa na deň slávnu osobnosť. Pokračovanie by mala hviezda natočiť spoločne s režisérom Martinom Scorsesem. V súčasnosti s ním rokuje a konzultuje o možnom scenári. Informuje najnovšie vydanie amerického denníka New York Post.

"Teraz sa rozprávame s Martinom Scorsesem ako by sme natočili pokračovanie. Prirodzene, Bickle by zostarol," povedal herec. De Nira bolo v ostatnom období vidieť v komédii Meet the Fockers.