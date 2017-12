Seal požiadal Heidi Klumovú o ruku v iglu

21. jan 2005 o 19:15 SITA

BRATISLAVA 21. januára (SITA) - Britský spevák Seal sa ukázal ako nevyliečiteľný romantik, keď svoju nastávajúcu manželku, modelku Heidi Klumovú požiadal o ruku v iglu, ktoré dal špeciálne pre túto príležitosť postaviť. Heidi bola veľmi prekvapená, keď ju nič netušiacu posadil jej partner do vrtuľníka a dal odviezť na miesto určenia. Ako modelka povedala pre stránku rate the music, helikoptéra ich vyviezla do výšky 4 a pol tisíca metrov nad morom, kde už ich čakalo iglu. Vo vnútri ju spevák požiadal o ruku. Pár bol zasnúbený od decembra minulého roka.