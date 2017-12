Divadlo GUnaGU začne oslavy 20. výročia premiérou muzikálu Láska

21. jan 2005 o 18:33 TASR

Bratislava 21. januára (TASR) - Už 20 rokov má bratislavské divadlo GUnaGU, ktoré svoje narodeniny oslávi počas víkendu premiérou alternatívneho muzikálu Láska s hudbou Michala Kaščáka a libretom režiséra Viliama Klimáčka.

Ten napísal aj knihu GUnaGU - Príbeh jedného divadla o ľuďoch pohybujúcich sa okolo GUnaGU a predovšetkým o dobe, ktorá vždy veselá nebola. Asi 200-stranová knižka vyjde vo februári. Prílohou knihy bude Strihové DVD The Best of GUnaGU 1985 2004, ktoré obsahuje 50-minútový film o 20-ročnej histórii divadla GUnaGU, strihový výber z najlepších predstavení uplynulých 20 rokov a fotogalériu snímok z hier. Krst knihy a DVD je naplánovaný na marec. V pláne osláv je aj spoločenský event v priestoroch PKO, kde by vo Veľkej sále mal prebiehať divadelný ples s vystúpeniami hostí a hlavnou tanečnou zábavou. V malej sále budú komornejšie vystúpenia hostí a hercov divadla GUnaGU s najzábavnejšími momentmi zo svojich hier, pesničkami, projekciami a vystúpením recesistickej skupiny Big Bastard. Súčasťou osláv je putovná výstava fotografií Ctibora Bachratého a Jozefa Uhliarika z predstavení GUnaGU v rokoch 1985 až 2004, ktorá je práve v Divadelnom ústave v Bratislave.

Dej nového muzikálu Láska prebieha ako skúška televíznej erotickej relácie. Moderátorka uvedie troch hostí, ktorí predstavia divákom svoje tragikomické príbehy a diváci formou SMS hlasovania udelia jednému z nich slobodu. Scénu navrhol Karol Weisslechner, videodokrútky robil Karol Vosátko, kostýmy Simona Vachálková, choreografiu Jaro Bekr. V tomto jubilejnom roku divadla tiež bude mať premiéru cool komédia zo sveta médií - Telenovela od Karola Vosátka a Náročnejšia hra od Viliama Klimáčka, napísaná pre herečku Slávku Halčákovú pod názvom Osamelá. Divadlo tiež obnoví kultovú hru spred 11 rokov Caligari. Erotická rozprávka pre dospelých bude uvedená v novom naštudovaní a s novými kostýmami.

Divadlo GUnaGU ako profesionálny súbor alternatívneho typu oslovuje predovšetkým mladých ľudí vysokoškolákov, dodnes uviedlo vyše 40 pôvodných premiér. Vekový priemer publika je približne 25 rokov, ale často prichádzajú aj starší diváci. GUnaGU nehrá hry klasikov ako iné divadlá, ale výlučne vlastné pôvodné autorské hry písané priamo "na telo" hercom, reflektujúce našu bezprostrednú skúsenosť. Výrazným znakom hier GUnaGU je humor - miestami čierny a cool, ktorý najlepšie vystihuje hodnotový a citový zmätok ľudí začiatku tretieho tisícročia. Informácie TASR poskytla Ivana Šimlovičová, marketingový zástupca divadla GUnaGU.