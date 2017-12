Queen vystúpi s Paulom Rodgersom v rámci európskeho turné aj v Budapešti

Bdapešť 22. januára (TASR) Legendárna britská skupina Queen so spevákom Paulom Rodgersom vystúpi v rámci na jar začínajúceho sa európskeho turné v Budapešti.

Koncert sa bude konať v Budapest Sportaréne.

Turné, ktoré potrvá šesť týždňov, sa začne 28. marca v Londýne, do maďarskej metropoly pricestuje Queen podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI z belgických Antverp. Skupina v pôvodnom zložení vystúpila v Budapešti už v osemdesiatych rokoch.

Popri zakladajúcich členoch Queen gitaristu Briana Maya a bubeníka Rogera Taylora, sa na turné predstaví na mieste zosnulého charizmatického speváka Freddieho Mercuryho ako nový člen Paul Rodgers zo skupín Free a Bad Company.

Nápad spoločného vystúpenia sa zrodil na koncerte Maya s Rodgersom vlani v septembri na londýnskej jubilejnej šou, kde interpretovali z repertoáru Queen skladby We Will Rock You a We Are the Champions, a z dielne skupiny Free pieseň All Right Now.

