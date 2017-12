U2 potvrdili účasť v programe Grammy Awards

23. jan 2005 o 1:22 TASR

Los Angeles 22. januára (TASR)- Britská rocková skupina U2 a jej líder Bono Vox v piatok potvrdili, že vystúpia v programe na prestížnom udeľovaní hudobných cien Grammy Awards, ktoré sa uskutočnia 13. februára v Los Angeles.

V programe ďalej potvrdili účasť hviezdy ako je Alicia Keysová a punkrocková formácia Green Day. Skupina U2 je nominovaná v dvoch kategóriách a to za najlepší singel a najlepšiu rockovú pieseň. Obidve nominácie sú za súčasný hit Vertigo. Veľkým favoritom 47. ročníka Grammy Awards bude s desiatimi nomináciami raper a producent Kanye West. Jeho album The College Dropout je okrem iného nominovaný v kategórii album roka. Za Westom nasledujú zhodne s ôsmimi nomináciami Alicia Keysová a Usher.

Sedem nominácií in memoriam získal Ray Charles, šesť nominácií má formácia Green Day, po päť nominácií získali Norah Jonesová, Loretta Lynnová, Prince a zvukový kúzelník Al Schmitt. Divákov bude slávnostným večerom sprevádzať americká speváčka a herečka Queen Latifahová. Speváčka podobne ako ostatné celebrity využije príležitosť na to, aby zaspievala jednu pieseň zo svojho najnovšieho albumu The Dana Owens Album, ktorý sa uchádza o ocenenie v kategórii najlepší vokálny výkon v džezovom albume.