Nový sólový album Melanie C sa bude volať Beautiful Intentions

23. jan 2005 o 2:06 TASR

Londýn 23. januára (TASR) - Členka bývalej britskej dievčenskej skupiny Spice Girls - Melanie C zverejnila názov jej tretieho sólo albumu, ktorý nazvala Beautiful Intentions.

Detaily o albume však neprezradila, iba dodala, že v rámci jeho propagácie odspieva v Británii množstvo sprievodných koncertov. Po prvýkrát uvedie speváčkin album na trh vydavateľstvo Red Girl Record. Svetlo sveta uzrie 11. apríla a jeho singlová skladba The Next best Superstar zaznie v rádiách už týždeň pred jeho oficiálnym zverejnením.

Po odchode Geri Halliwellovej sa takmer každá z členiek bývalej formácie Spice Girls začala venovať sólo kariére. Ako prvá sa však skutočne uchytila práve Mel C. Zažiarila v duete s Bryanom Adamsom. Po tomto skvelom ťahu jej vyšiel sólo album Northern Star s hitmi I Turn To You, Northern Star a Never Be The Same Again. Z albumu sa predalo v Británii viac ako milión kópii a sama sa priznala, že ako sólo speváčka sa cíti oveľa lepšie ako členka skupiny Spice Girls. Menej úspešný druhý album Reason vydala v roku 2003 a odvtedy až do dnes o nej nebolo takmer nič počuť.