V Mexiku zomrela autorka svetoznámej piesne Besame mucho

(S opravou mena a veku hudobnej skladateľky)

23. jan 2005 o 13:08 TASR

Mexiko 23. januára (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela v sobotu v Mexiku svetoznáma komponistka a pianistka Consuelo Velásquezová, autorka známej romantickej balady Besame mucho.

Podľa vyhlásenia blízkych Velásquezová zomrela na zlyhanie srdca a dýchania v nemocnici, kam ju prijali v novembri, keď spadla a utrpela zlomeniny.

Narodila sa v roku 1916, ale neskôr sa - podľa vyjadrenia jej detí - rozhodla uvádzať si v životopise ako rok narodenia rok 1920.

Na klavíri začala hrať ako štvorročná. V roku 1941 zložila baladu Besame mucho, ktorú si do repertoáru zaradili mnohí speváci, vďaka čomu sa stala celosvetovým hitom. Spieval ju Sammy Davis Jr., Plácido Domingo, José Carreras, Beatles aj mexický spevák Luis Miguel. Nemenej populárne boli aj piesne No Me Pidas Nunca, Pasional, Dejame Quererte.

1 4 20 pel