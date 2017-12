Aňa Geislerová získala na MFF v Bangkoku cenu za Želary

23. jan 2005 o 16:40 TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Hlavnú cenu za výkon v česko-slovenskom filme Ondřeja Trojana Želary získala herečka Anna Geislerová na Medzinárodnom filmovom festivale v thajskom Bangkoku.

"Keby som len tušila, že stačí počúvať pána režiséra, mohla som mať takých cien oveľa viac," žartovala Geislerová. "Nabudúce budem hrať vo filme ja sám. Ja som ju predsa vodil pred kamerou, hovoril jej: tu sa usmej, teraz sa zamrač, poskoč si, nedvíhaj obočie.... A ona si za to bude domov voziť ceny?" pokračoval v uvoľnenom tóne režisér Trojan. Želary, ktoré od svojej premiéry získali už niekoľko medzinárodných ocenení, naposledy za hudbu na festivale v pakistanskom Karáčí pre Petra Ostrouchova, získali cenu Zlatého Kinnareeho vo veľkej konkurencii. V medzinárodnej súťaži boli nominované aj viac ráz ocenené filmy ako Dve tváre Very Drake, Volanie mora, Old Boy či Byť Júliou.

Geislerová sa v kategórii ženský herecký výkon musela podeliť s Annette Beningovou, ktorá sošku Zlatého Kinnareeho - thajskej mytologickej bytosti - vtákočloveka, získala za komédiu Byť Júliou. Najlepším hercom sa stal Javier Bardem za Amenábarove Volanie mora, ktoré je ocenené ako najlepší film. Výkony Benningovej i Bardema budú vidieť v kinách i slovenskí diváci. Cena za réžiu bola udelená kórejskému filmu Old Boy režiséra Park Chan-Wooka a francúzskym Slávikom v klietke režiséra Christophe Barratiera.

Siedmy ročník festivalu sa začal 13. januára a brány zavrie 24. januára. Slávnostný duch akcie bol oslabený kvôli prírodnej katastrofe, preto sa aj príchody slávnych hviezd ako je Jeremy Irons či režisér Oliver Stone museli zaobísť bez červeného koberca. Pred každou projekciou bola obetiam cunami venovaná minúta ticha, výťažok zo vstupeniek tiež putuje na charitatívne účely. Viac o festivale a ocenených je na www.bangkokfilm.org. Informácie TASR poskytla tlačová tajomníčka Total HelpArt T.H.A. Pavlína Fechterová.