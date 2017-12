Christian Slater sa rozišiel so ženou

24. jan 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Herec Christian Slater sa rozišiel so svojou ženou Ryan Haddonovou. Haddonová totiž už údajne nezniesla pobyt v Anglicku a v najbližšej dobe by mala zobrať späť do Spojených štátov aj ich dve deti, informuje bulvár The Sun. Slater, ktorý vymenil ich rodinný dom v Londýne za obyčajný byt, miluje Veľkú Britániu a chce sa venovať kariére na divadelnej scéne. Pár sa na ostrovy presťahoval minulé leto, keď herec dostal úlohu v muzikáli Prelet nad kukučím hniezdom. "Christian miluje Anglicko, no Ryan sa tu nikdy necítila ako doma. Veľmi sa na seba hnevajú," uviedol priateľ páru. Hovorca hviezdy filmu Interview s upírom však označil ich rozchod za dočasný.



