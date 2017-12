Na casting do reality show Mojsejovci prišli aj ľuda, ktorým nejde o peniaze

24. jan 2005 o 14:30 TASR

Košice 24. januára (TASR) - Medzi stovkami účastníkov druhého castingu do pripravovanej televíznej reality show Mojsejovci, ktorej víťaz môže získať dva milióny korún, boli dnes v košickom hoteli Slovan aj ľudia, ktorým údajne nejde o peniaze.

Patrí k nim napríklad 23-ročná živnostníčka Eva Polubňáková zo Spišskej Novej Vsi. "Som s Mojsejovcami rovnaká krvná skupina. Neprišla som sem kvôli peniazom, ale kvôli zábave a myslím, že svojimi schopnosťami ich presvedčím," uviedla pre TASR mladá podnikateľka, ktorej už prialo šťastie vo viacerých televíznych súťažiach a hrách.

Zo Spišskej Novej Vsi prišla na casting aj 21-ročná Alena na materskej dovolenke. Na rozdiel od Evy peniaze potrebuje ako soľ, pretože rada by podnikala v agroturistike a chce si kúpiť koňa. Programátor Gabriel Pavlík zo Sabinova by sa rád venoval naplno digitálnej makrofotografii prírody a propagoval slovenské prírodné skvosty v prestížnom časopise National geografic. V súčasnosti nezamestnaný učiteľ zemepisu a dejepisu Milan z Michaloviec presviedčal Noru a Braňa Mojsejovcov o tom, ako by výhodne investoval ich dva milióny.

Na casting prišli prevažne mladí ľudia, ktorí čakajú na svoju životnú šancu. Podľa jedného z účastníkov - finančného poradcu Jána Semka zo Sobraniec, je to "úžasná myšlienka, ktorá pohla s národom". Myslí si, že dva milióny korún je len akýsi bonus, ale cieľom je cesta k nim, na ktorej je možné sa dostať až na hranicu svojich možností.

Niektorí Košičania sa však o novej reality show vyjadrili ako o "prejave milionárskej márnivosti" a dva milióny korún by radšej videli ako dar pre niektorý z detských domovov alebo domovov dôchodcov. Podľa organizátorov castingu prišlo veľa prihlášok aj od sociálne odkázaných a chorých ľudí. Ich prípady však posunuli na riešenie do nadácií a iných televíznych relácií, ktoré im údajne skôr pomôžu.

Do reality show Mojsejovci sa prihlásilo vyše 16 tisíc Slovákov. Z nich vybrali 1800 a tých pozvali na castingy do Banskej Bystrice, Košíc, Ružomberka a Bratislavy. Na to, aby presvedčil, dostal každý adept prostredníctvom kamery minútu. Mojsejovci vyberú sto účastníkov, ktorí vo februári absolvujú štvordňový "kemp" v košickom Štátnom divadle. Z nich 21 ľudí absolvuje potom selektívne sústredenie vo Vysokých Tatrách. Vzíde z neho dvanástka finalistov, ktorí budú tri mesiace bývať u Mojsejovcov. Manželia postupným vyraďovaním dospejú k víťazovi. Čo budú musieť v show podstúpiť, zatiaľ nie je známe.

Casting zabezpečuje 45-členný televízny štáb, 30 hostesiek a 15 bodyguardov. Reality show Mojsejovci by mala súkromná televízia Markíza začať vysielať v marci.