Kylie Minogueová možno nikdy nebude mať deti

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Spevácka hviezda, 36-ročná Kylie Minogueová tvrdí, že možno nikdy nebude mať deti. Kráska sa bojí, že šplhaním na rebrík úspechu strávila príliš veľa času a na to, aby ...

24. jan 2005 o 14:13 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Spevácka hviezda, 36-ročná Kylie Minogueová tvrdí, že možno nikdy nebude mať deti. Kráska sa bojí, že šplhaním na rebrík úspechu strávila príliš veľa času a na to, aby so svojim priateľom Olivierom Martinezom mohla mať potomka, je už príliš stará, informuje internetová stránka Contactmusic.com. "Keď som bola mladšia, myslela som si, že deti sú každému definitívne dané. Nevedela som nič o svojom živote, okrem toho, že raz chcem mať ratolesti. Dnes som trochu staršia a myslím, že už nemôžem. Mať rodinu by však bolo nádherne. Ak sa o dieťatko pokúsim, musím si to okamžite premyslieť. Kam ozaj chcem smerovať? Kde má vôbec ten 'rebrík úspechu' vrchol?," uviedla Minogueová.